全球最大招聘廣告！2800萬人搶印度鐵路9萬職缺

2018年04月07日 22:22 中時電子報 何宜玲

一名印度鐵路公司的工人正在清洗火車鐵軌。(圖/美聯社)

印度就職困難的程度恐怕超乎我們的想像，超過全台灣總人口數的2800萬人同時應徵印度鐵路公司職缺，擠破頭希望搶得9萬個工作職缺，錄取率只有千分之3。這個數字凸顯出印度在經濟改革的環境之下，就業形勢相當嚴峻，失業率驚人。

根據《印度時報》(Times of India)報導，一名印度鐵路公司官員透露，超過2800萬名應徵者在網站上申請該公司開出的職缺。印度國營的鐵路公司這次預計招聘9萬名工作人員，擔任鐵路養護工人、搬運工、調度員、鐵路司機和技術員等職位。

報導說，印度鐵路公司打算大規模翻新老舊的鐵路，將基礎設施大幅升級，預計將花費1300億美元(約新台幣3.8兆元)進行大改造。由於印度鐵路公司過去幾年都一直沒有徵人，因此現在釋出職缺，急需新人。

印度鐵路總長約12萬公里，全國有7172座車站，每天的運送高達2300萬名旅客，但是許多鐵路路線都是在英國殖民時期修建的，過於老舊，急需更新。因此近幾年，印度政府加快了升級基礎建設的腳步。

根據當地媒體說，印度鐵路公司4月可能還會再招聘2萬人，讓今年徵人廣告的規模再擴大到11萬個職缺。

(中時電子報)