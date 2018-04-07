全球最大招聘廣告！2800萬人搶印度鐵路9萬職缺

印度鐵路公司開出9萬職缺，卻有2800萬人上網申請應聘，錄取率只有千分之3。凸顯出印度就業恐怕比我們想像中的更加困難。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報

一名印度鐵路公司的工人正在清洗火車鐵軌。(圖/美聯社)

印度就職困難的程度恐怕超乎我們的想像，超過全台灣總人口數的2800萬人同時應徵印度鐵路公司職缺，擠破頭希望搶得9萬個工作職缺，錄取率只有千分之3。這個數字凸顯出印度在經濟改革的環境之下，就業形勢相當嚴峻，失業率驚人。

美墨緊張升溫！2州先派400名兵駐守邊境

巴基斯坦梟龍戰力狂飆！將裝備陸製KLJ-7A型雷達

根據《印度時報》(Times of India)報導，一名印度鐵路公司官員透露，超過2800萬名應徵者在網站上申請該公司開出的職缺。印度國營的鐵路公司這次預計招聘9萬名工作人員，擔任鐵路養護工人、搬運工、調度員、鐵路司機和技術員等職位。

報導說，印度鐵路公司打算大規模翻新老舊的鐵路，將基礎設施大幅升級，預計將花費1300億美元(約新台幣3.8兆元)進行大改造。由於印度鐵路公司過去幾年都一直沒有徵人，因此現在釋出職缺，急需新人。

印度鐵路總長約12萬公里，全國有7172座車站，每天的運送高達2300萬名旅客，但是許多鐵路路線都是在英國殖民時期修建的，過於老舊，急需更新。因此近幾年，印度政府加快了升級基礎建設的腳步。

根據當地媒體說，印度鐵路公司4月可能還會再招聘2萬人，讓今年徵人廣告的規模再擴大到11萬個職缺。

(中時電子報)

文章來源：Over 2.8 crore people apply for 90,000 railways jobs

南韓從廢塑料出口國變成純進口國

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。