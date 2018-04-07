為保護牛欄河 近百新竹關西人討論大會

2018年04月07日 22:38 中時 莊旻靜

「守護牛欄河公民行動會議」7日在關西老人會館舉辦，分組討論時間，民眾互動熱絡。（莊旻靜攝）

「守護牛欄河公民行動會議」7日在關西老人會館舉辦，分組討論時間，民眾提出各自看法。（莊旻靜攝）

新竹縣關西鎮牛欄河近年汙染事件頻傳，為了遏阻汙染持續發生，關西鎮民代表會及多個在地協會、社區發展協會等，7日發起「守護牛欄河公民行動會議」，吸引近百人參與討論，預計將以實際行動表達守護環境的需求。

關西鎮民代表會主席劉德樑措辭強烈的說「上游工廠給死路，我們又何必讓他們活？」日前牛欄河部分河段出現大量泡沫，甚至出現大量死魚、死蝦，有如生態浩劫，更影響在地民生用水等。關西鎮民羅功奇日前在行政院長賴清德造訪竹縣時也直言，關西鎮是台三線上的明珠，牛欄河與東安古橋更是其中亮眼景點，如果連環境都無法守護，又如何靠「浪漫台三線」吸引觀光客、活絡客庄？

「守護牛欄河公民行動會議」7日在關西老人會館舉辦，不少里長、代表及社區發展協會、關西鎮鄉土文化協會、鹿江教育基金會、新竹縣副議長陳見賢特助徐瑜新等單位均參與，新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛也簡報指出，經過長期調查，發現發生汙染事件時，原生魚種幾乎滅絕，龍潭區牛欄河橋至東安橋無一倖免，對生態、食物鏈影響劇烈。

長期關注汙染事件的行政院政務顧問黃源慶也表示，由於上游工廠均設在桃園，他也透過桃園區的議員代為關心、質詢，儘管上游工廠如生揚曾因違反廢棄物清理法、水汙染防治法而受罰，但到地方法院審理時卻是「查無犯罪事實」，讓他覺得荒謬。羅功奇也表示，不少工業地在半世紀前就劃設，不少位於水源區，經過多年卻無相關配套措施，工業廢水逕自排入溪中，「這合理嗎？」

曾經參與霄裡溪汙染事件並成功讓友達、華映公司封管的新埔鎮民代表陳新源7日也分享當年抗爭過程，期望透過公民力量，改善自身居住環境。主持會議的新竹縣社區營造中心執行者曾綉雅表示，會議透過回顧、分享到分組討論，釐清參與者重視的部分，並將有4個具體行動方案，盼能實際解決牛欄河汙染問題。

(中時)