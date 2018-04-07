SBL》拒出席記者會？拉莫斯：我怕罵裁判

金酒洋將拉莫斯(左)賽後拒絕出席記者會，原來是怕自己會罵裁判。(中華籃協提供)

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中時電子報

就跟7日首役裕隆執行教練魏永泰不願出席賽後記者會一樣，金酒洋將「拉拉」拉莫斯就算贏球，賽後也不肯來記者會，寧願躲在休息室內冰敷自己右腳踝，問他為何不出席？他很直接回答，「我害怕我會罵裁判，還是別去了！」

事實上，這場比賽再次證明拉莫斯有多聰明，因為就算上半場還沒打完就4犯，他仍撐完全場沒有提前犯滿，金酒執行教練吳俊雄說：「拉莫斯很聰明，他知道自己必須控制情緒，不能提前犯滿，他真是我們球隊架構的核心。」

不過吳俊雄也不禁替拉莫斯喊冤，「其實拉莫斯上半場被吹4犯，都是第二拍動作，因為戴維斯很會抓對方手腕，可是裁判沒吹就沒吹，我也沒辦法把拉莫斯換下場，因為我們本土長人不可能擋住戴維斯，所以我並不是在賭！」

季後賽第2輪第1天兩戰，最後都由打過首輪的球隊獲勝，代表拿下例行賽前兩名，讓季後賽首輪輪空並不一定是好事，吳俊雄說：「我們確實比對手擁有更好的比賽感，10幾天都沒出賽，狀態勢必受到影響的。」

7日獲頒年度教練獎項的璞園總教練麥班達坦承，球員確實不在狀況之內，對方都打出季後賽等級的強度，璞園球員卻沒法回應，希望可以趕緊調整回來，且忘記今天的輸球，「起碼下半場比數跟金酒打平，這是個好現象。」

為何不刻意製造拉莫斯的個人第5犯？麥班達的回應充滿無奈，「你們記得拉莫斯這一季有幾次5犯畢業(答案是1次)，就知道他有多麼聰明，想讓他犯滿沒那麼容易的。」

(中時電子報)

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