吳可熙《天台上》當看護 泰腔了得

2018年04月07日 22:34 中時 洪秀瑛

兩人對戲。（公視提供）

鄭人碩。（公視提供）

吳可熙。（公視提供）

鄭人碩。（公視提供）

繼《冰毒》飾演緬甸農婦後，吳可熙在公視學生劇展《天台上的魔術師》再次挑戰外籍角色，飾演泰籍在台看護，每天上戲前要化1小時的妝把自己「噴黑」之外，為呈現泰國腔的國語，在1個月內練到連早餐店老闆都誤會她是外國移工。

《天台上的魔術師》由國立台灣藝術大學電影研究所教授廖金鳳製作，是馬曉輝自編自導作品。來自大陸在台研修電影的馬曉輝表示，大學時就完成此劇本雛型，直到來台發現特殊的外籍看護現象，才將女主角更具象地設定為「外來者」身份，一方面也映照了自己當時的處境與心情。

談起選角，馬曉輝認為鄭人碩和吳可熙都是一時之選，本想過看護「阿盈」要找真正的外籍素人看護演出，但考量角色重點是一位受過性侵的女孩，承載劇情的重要轉折，必須要有非常紮實的表演基礎，吳可熙的加入說服了所有人。

特別是事前培訓，吳可熙除了認真討論劇本、學習泰國腔的國語，還特意去副導的阿嬤家與外籍看護學看護技巧，練到最後講話還被早餐店老闆誤會是外國人，看護手法也被阿嬤誇獎比專業的還熟練。

馬曉輝說，最初從《川流之島》、《醉．生夢死》認識鄭人碩的表演，認為他是一位可塑性極高的演員，最後鄭人碩也將飛隆這角色詮釋得更靈活、可愛。鄭人碩飾演地痞角色，跟吳可熙有許多情緒飽滿的對手戲，拍攝期不論是吃東西的鏡頭吃到要趁空檔去催吐，被打、被花盆丟等危險片段都拼命做到最好，連導演都看得揪心。

《天台上的魔術師》將於4/8週日晚間11點30公視首播。

(中時)