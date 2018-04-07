吳可熙《天台上》當看護 泰腔了得

鄭人碩與吳可熙合作新劇。（公視提供）

友善列印
中時
兩人對戲。（公視提供）
鄭人碩。（公視提供）
吳可熙。（公視提供）
鄭人碩。（公視提供）

繼《冰毒》飾演緬甸農婦後，吳可熙在公視學生劇展《天台上的魔術師》再次挑戰外籍角色，飾演泰籍在台看護，每天上戲前要化1小時的妝把自己「噴黑」之外，為呈現泰國腔的國語，在1個月內練到連早餐店老闆都誤會她是外國移工。

《天台上的魔術師》由國立台灣藝術大學電影研究所教授廖金鳳製作，是馬曉輝自編自導作品。來自大陸在台研修電影的馬曉輝表示，大學時就完成此劇本雛型，直到來台發現特殊的外籍看護現象，才將女主角更具象地設定為「外來者」身份，一方面也映照了自己當時的處境與心情。

談起選角，馬曉輝認為鄭人碩和吳可熙都是一時之選，本想過看護「阿盈」要找真正的外籍素人看護演出，但考量角色重點是一位受過性侵的女孩，承載劇情的重要轉折，必須要有非常紮實的表演基礎，吳可熙的加入說服了所有人。

特別是事前培訓，吳可熙除了認真討論劇本、學習泰國腔的國語，還特意去副導的阿嬤家與外籍看護學看護技巧，練到最後講話還被早餐店老闆誤會是外國人，看護手法也被阿嬤誇獎比專業的還熟練。

馬曉輝說，最初從《川流之島》、《醉．生夢死》認識鄭人碩的表演，認為他是一位可塑性極高的演員，最後鄭人碩也將飛隆這角色詮釋得更靈活、可愛。鄭人碩飾演地痞角色，跟吳可熙有許多情緒飽滿的對手戲，拍攝期不論是吃東西的鏡頭吃到要趁空檔去催吐，被打、被花盆丟等危險片段都拼命做到最好，連導演都看得揪心。

《天台上的魔術師》將於4/8週日晚間11點30公視首播。

(中時)

鍾承翰看北鼻照片吸正能量 獨／徐若瑄、鄭人碩接棒《紅衣3…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。