民進黨徵召鄭朝方選竹縣長 傳有地方人士反彈

2018年04月07日 22:37 中時 莊旻靜

民進黨將徵召民進黨發言人、前新竹縣長鄭永金之子鄭朝方，角逐下屆新竹縣長，如今傳出有新竹地方人士反彈，預計向中央黨部「善意溝通」。民進黨籍前縣長林光華證實此事，有地方人士、宗親因鄭家人多次參選而反對，鄭朝方則回應，他的內心沒有恩怨，他接受黨中央的徵召，也是與大多年輕人一樣，期待新政治與作為，「新竹縣應翻到新的一頁」。

林光華表示，黨部原已有共識，認為中央會徵召徐國勇競選下屆新竹縣長，因此有意願參選下屆縣長的人，包含公平交易委員會副主委彭紹瑾在內，均未登記有意參選之列，但中央徵召鄭朝方，卻未先徵詢地方黨部意見，民進黨選舉對策委員會也未曾問過他（林光華），加上不少老黨員、宗親皆反對鄭家人再參選，先前鄭永金以無黨籍參選新竹縣長、立委均落選，甚至所得票數比蔡英文參選總統時在新竹縣的得票數還低，「都是可受公評之事」。

鄭朝方則將反彈聲浪視為「指教」，他引用金剛經的「應無所往」說明他的心境，因為內心沒有恩怨，因此心無罣礙，他也坦言，他與父親鄭永金之間也有代溝，他說「這是世代的對壘」，而前3任縣長都是他請益對象，好的政策會延續下去，不過他也認為應給年輕人機會。鄭朝方指出，他也如同新竹縣大多數的年輕人一樣，期望有改變，認為「新竹縣應翻到新的一頁」。

也有知情人士駁斥「未徵詢」說法，他指出中央黨部先前已多次問過地方是否有除了徐國勇之外的人選，但林光華僅提入黨不久的前新竹縣議員周江杰，地方黨部則遲未提供人選，徵召鄭朝方並非突如其來，而是通盤考量下的結果。這名知情人士估計，即使出現反彈聲音，11日在中執會上，徵召鄭朝方選新竹縣長的決策不會有變數。

民進黨新竹縣黨部主委吳傳地則認為，鄭朝方形象清新，加上鄭永金的地方勢力，是此次中央徵召「有勝算」的參選人，他也認為抗議者是少數，或是僅為「反對鄭家而反」，他也反問，「反對者能推出比他更有勝算的人選嗎？」吳傳地表示，新竹縣夾在桃園市與新竹市之間，如今桃園市與新竹市都有年輕市長領頭，打出另番風氣，他也認為透過世代交替，能讓選民有感新竹縣的改變。

另有地方人士指出，希望中央能開放民調，不要一意孤行、漠視地方意見。林光華建議反對人士與中央善意溝通，但若未有變化，也不排除抗議，那也意味縣長選舉甚至未來總統大選，在新竹縣的選情可能都受影響。

(中時)