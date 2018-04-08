陸網友：小英做這四件事 蔡習會有譜？

2018年04月08日 08:00 中時電子報 謝雅柔

美國總統川普於上月16日簽署了鼓勵台美各個層級互訪的《台灣旅行法》，使其正式成為法律。這項法案將立即生效。大陸駐美大使館隨即發聲明回應，稱其嚴重違反「一個中國原則」，陸方對此表達強烈不滿和堅決反對。有陸網友認為，蔡英文兵臨城下，做這四件事可全身而退。該網友說在這四個前題之下，「蔡習會」可以考慮舉辦。

大陸與美國貿易戰一觸即發，川普近期卻頻頻大打「台灣牌」，將如何影響美中台關係？有學者指出，川普近期打出的台灣牌共有四張，包含通過《國防授權法》、《台灣旅行法》、5月將在台召開的美台國防工業會議、以及美國在台協會新大樓6月將揭幕啟用等，這些「台灣牌」籌碼都涉及突破台美斷交後的非官方接觸層級，川普的「出牌」輕重，都會衝擊美中台三角關係，尤其是兩岸關係。

有大陸網友在天涯論壇指出，兵臨城下的小英做這四件事可全身而退，他說在這四個前題之下，「習蔡會」可以考慮舉辦。這四個前提包括一、蔡公開承認「92共識」或者「兩岸同屬一中」。二、蔡宣佈退出民進黨，正式與台獨黨綱劃清界限。三、蔡內心坦蕩的說出「我是台灣人，也是中國人，以後再也不接川普電話」。四、蔡在任內凍結查封國民黨黨產，徹底消滅老共宿敵國民黨，正式結束內戰狀態。該網友說在這種情況下什麼都可以談，什麼都好商量。

該網友說川普把台灣作為籌碼推到博弈桌前，台灣就應該與大陸改善關係，提升互信，唯有如此才能跳出博弈的漩渦，避免成為被犧牲的對象。他說大陸一直希望蔡能就兩岸關係性質作更清晰的說明，蔡若能正式回應四個前題將是蔡對大陸釋放的最大善意。後續即便川普要打台灣牌，大陸也會考量兩岸關係改善的機遇，避免美中將台灣問題拿來交易，從而讓兩岸問題回歸到兩岸平台來解決。「當然，如果蔡仍執迷不悟，那台灣終將走上『黎巴嫩』化的悲劇」。

(中時電子報)