黎明情定小19歲助理認當爸 這些天王天后皆「近水樓台先得月」

2018年04月08日 00:01 中時電子報 蘇士亨

香港天王黎明與樂基兒離婚近6年，樂基兒去年尋覓到第二春，單身多年苦無戀情的黎明，不僅傳出和助理阿Wing熱戀，女方更被爆料已經懷胎六個月，也讓四大天王全都升格都爸，這種近水樓台先得月，「灰姑娘變公主」的浪漫情節，在演藝圈還不止這一樁。

古巨基與經紀人相戀14年才公開戀情。(圖/中時資料照)

古巨基自1994年踏入樂壇後，不僅獲獎無數更躍升新一代天王，但當他還默默無名在主持兒童節目時，經紀人陳雪英便默默跟隨他，據悉當年得知古巨基收入有限，還用自己存款幫他增添行頭，後來事業低潮轉到大陸拍劇，不僅隨行前往還不停幫他與唱片公司牽線，直到古巨基於2008年「勁歌金曲頒獎禮」中勇奪「最受歡迎男歌星」時，才首度公開答謝「女友」，也才讓戀情浮上檯面，14年無怨無悔的支持，終於獲得該有的名份。

伍佰鮮少在公開場合談論自己的感情生活。(圖/中時資料照)

「搖滾天王」伍佰出道28年，強烈個人風格及搖滾浪子形象深植人心，而他與經紀人愛情長跑12年結婚，在當年可說是一段佳話，據悉兩人相識沒多久就交往，相戀12年後在日本福岡低調完婚，結婚兩年後伍佰才宣布喜訊，即便結婚27年膝下無子，幸福婚姻仍令外界稱羨不已，但鮮少人知的是伍佰出專輯時的服裝風格，全都是出自於老婆創意，提及老婆伍佰也罕見浪漫表示，「上帝要派這個女孩來照顧我，是早就註定好的，我的生命因為她變得更完整」，俗話說成功的男人背後總有位偉大女性，這句話套用在兩人身上在適合不過。

張震入行緋聞多，但最後情歸助理莊雯如 。(圖/中時資料照)

張震入行以來情史豐富，陸續和路嘉欣、舒淇、閻韋伶等人傳緋聞，不過最終真命天女都非這些人莫屬，而是助理莊雯如成了攜手走一輩子的「牽手」，昔日曾與張震同公司並擔任其助理，而在張震為演出圍棋大師吳清源，曾同時學習圍棋和日語，而精通日語的莊雯如便成了小老師，兩人因此日久生情，相戀四年後便決定互許終生，張震甚至還選在2013年1月4日(諧音:愛你一生一世)求婚，可以說是相當浪漫，目前兩人育有一女，一家三口相當幸福，另外界相當稱羨。

張敏息影多年後復出，竟傳出離婚的消息。(圖/中時資料照)

張敏進入影壇多年，曾演出《倚天屠龍記之魔教教主》、《九品芝麻官》、《與龍共舞》等膾炙人口戲劇，其中以「綺夢」為從影來最經典角色，不過疑似爆紅多年導致身心疲憊，也慢慢淡出演藝圈，就在1999年傳出她與小10歲香港地產大亨汪雨交往，卻被趙薇橫刀奪愛，讓她終日借酒消愁，隨後跟著經紀人劉永輝進軍大陸，據傳那時兩人已是戀人關係，而老公背景可是大有來頭，不僅當過演員、製片人，後來當上了明星經紀人，也是許多港台藝人進軍大陸市場的中間橋樑，再傳出與劉永輝喜訊時，她開心表示「我感到好幸福快樂，他對我好好」，更稱能遇見劉永輝是人生幸運，大讚「男人該有優點他都有」，不過息影14年後復出，同時傳出離婚消息，對此她語出驚人表示「從沒結過婚」，此外更爆出有新歡，還PO出合照以「夫君」稱呼，感情世界神秘到讓外界摸不著頭緒。

(中時電子報)