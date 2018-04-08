律師說法》師徒情難敵親手足 邱瓈寬能獲恩師上億遺產？

2018年04月08日 00:01 中時電子報 黃眉青 文／聯晟法律事務所、編輯／

知名製作人邱瓈寬恩師裴祥泉2年多前過世，身後留下遺產1億3555萬990元，裴祥泉無家室，代筆遺囑指出「楊胖百分之三十，阿寬（邱瓈寬）百分之三十，漢星公司員工百分之二十...」，未留分毫給3名弟妹。

裴祥泉3名弟妹質疑代筆遺囑效力，向台北地院提告遺囑無效，台北地院審理，認為遺囑見證人資格有問題，判遺囑無效。

●法律評析

當被繼承人生前有想要將財產分配給非繼承人，或是不想依法律規定之應繼分分配遺產予繼承人，便必須立遺囑，始能支配其往後之遺產分配。遺囑有分自書遺囑、公證遺囑、代筆遺囑、口授遺囑，此案件中，爭議的重點即是代筆遺囑是否符合法定要件。

所謂代筆遺囑，依據民法第1194條規定，係由遺囑人指定三人以上之見證人，由遺囑人口述遺囑意旨，使見證人中之一人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可後，記明年、月、日及代筆人之姓名，由見證人全體及遺囑人同行簽名。

而此案件的要點在於，見證人（包含代筆人）身分上具有爭議，文中裴男於遺囑中示明欲將遺產分別給邱瓈寬、楊男以及漢星公司全體員工等，又指定系爭遺囑見證人為陳弈o（兼代筆人）、謝雅o、陳舜o，而其中陳弈o、謝雅ｏ為見證時，係為漢星公司之員工。依據民法第1198條規定，「遺囑之見證人不得為受遺贈人及其配偶或其直系血親」，陳弈o、謝雅ｏ為見證時仍為漢星公司之員工，屬於系爭遺囑受贈人，違反上開第1198條強制規定，故此系爭遺囑自屬無效。

值得注意的是，被繼承人生前固有自由處分其財產的權限，惟被繼承人就其死後處分遺產之遺囑，則有限制。即使被繼承人所立遺囑符合法定要件，但除非有民法第1145條所列之喪失繼承權之事由，否則被繼承人生前對其財產之分配不得侵害繼承人之特留分，意即繼仍人仍得繼承法律所規定之部分財產。

(中時電子報)