她們這樣甩肉！大S美回杉菜 小禎瘦到鎖骨見客美翻

2018年04月08日 00:01 中時電子報 周郁蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

演藝圈近期有不少女星瘦身有成，大S、小禎和大陸女星蔣欣都陸續鏟肉成功，大S靠驚人毅力瘦回杉菜，招牌清秀瓜子臉蛋美回來了，而小禎努力戒酒後更狠甩20公斤，她身材整個小一號，美到爆表。自嘲是「微胖界女王」的蔣欣，近期積極健身，她更瘦出逆天鉛筆腿，鏟肉成果驚人。

大S不只成功甩肉，招牌清秀瓜子臉蛋也回來了。（圖／取材自大S微博）

女星大S產下第二胎後，屢屢因豐腴體態成為話題，不過她靠飲食控制、運動雙管齊下，大S靠驚人毅力、成功甩肉，她整個人瘦了一圈，瘦到招牌清秀瓜子臉蛋也回來了，大S整個人美回杉菜，一張小巧臉蛋與高顏值側顏超吸睛，保養有方的大S看起來嫩如學生妹，無PS照也相當俏麗。

大S顏值超吸睛，看起來嫩如女大生。（圖／取材自大S微博）

而大S被問到瘦身秘訣時，她也大方鬆口就是運動加上飲食控制，堅持餐餐吃水煮食物，對於自己鏟肉成功，大S則認為，自己的體重剛好，穿衣服好看也有體力帶小孩，大S也不會再瘦下去了。

小禎日前曬露香肩自拍照，性感的鎖骨線條超吸睛。（圖／取材自胡小禎臉書）

小禎瘦到昔日模特兒的身材與外貌都回來。（圖／取材自胡小禎臉書）

小禎近日瘦身有成，努力戒酒79天後成功甩肉20公斤，她身材整個小一號，小禎不只瘦到能扣上昔日當模特兒時期的外套，甚至連模特兒的身材與外貌都回來，一張俏麗小V臉更是少女味十足，小禎美到逆天，她日前更曬出露香肩自拍照，性感的鎖骨線條超吸睛，艷麗模樣更是美呆網友。

迷上健身的蔣欣不時曬出運動照。（圖／取材自蔣欣微博）

大陸女星蔣欣以《後宮後宮甄嬛傳》華妃闖出知名度，不過蔣欣因骨架寬大，身材看起來有些肉感，但她樂觀稱自己是「微胖界女王」，而近期積極健身的蔣欣，日前還被捕獲瘦了一圈逛街，她身形明顯小一號、一雙鉛筆腿相當搶鏡，網友也大讚她「本人很高很瘦」，而在蔣欣曬出的自拍照中，她臉更瘦成小V臉，蔣欣瘦身有成，也算是努力健身的成果。

(中時電子報)