世紀拳賽第2戰？梅威瑟證實要挑戰綜合格鬥

2018年04月08日 05:31 中時電子報 盧品青

麥葛雷格被送上刑事法庭。(美聯社)

UFC選手麥葛雷格(Conor McGregor)前日被摘除了拳王腰帶，他憤怒地向媒體表示：「那些該死的混蛋，他們不能從我身上奪走任何東西。」之後他失控攻擊選手巴士而上了法庭，面臨最高7年刑期，可能就此從格鬥界退休。

然而這起暴力事件也讓麥葛雷格成為焦點人物，反正他本來就不是以好人好事出名的，UFC老總懷特(Dana White)相信麥葛雷格還是想打的，只是他要打的人是梅威瑟(Floyd Mayweather)。

目前梅威瑟正在進行格鬥訓練，上次兩人的跨界對決讓麥葛雷格賺了1億美元，現在要他為了那條UFC腰帶與百萬美元去打得鼻青臉腫，他自然興趣缺缺。如果梅威瑟願意進鐵籠跟他打格鬥，他還不開心地跳起來。

41歲的梅威瑟表示他已申請了綜合格鬥(MMA)執照，他還吹牛說：「其實我是很擅長摔技的，以滿分10分來說，我的摔技有7分，我的踢擊大概只有4分。但是我的拳頭，那可是100分的拳頭。」

UFC次中量級冠軍伍德利(Tyron Woodley)表示他正在訓練梅威瑟打格鬥，伍德利表示：「當今很多UFC拳手根本不懂得寢技和鎖技，他們只會站立對打，而梅威瑟就是站立對打的頂級高手。他需要花費一段時間來訓練踢擊，我認為至少得兩三個月。」

即使梅威瑟承認他對麥葛雷格的拳擊比賽有「放水」，若兩人進鐵籠打一場格鬥賽，還是能吸引大量的目光與鈔票。由於是綜合格鬥，並不影響梅威瑟生涯50勝0敗的職業拳擊戰績，一般預估麥葛雷格可成功復仇。

(中時電子報)