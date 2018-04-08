《全球星期人物》低調微軟創辦人 迷上海底尋寶的富豪保羅艾倫

2018年04月08日 08:10 中時電子報 李靖棠

富豪思維經常與常人不同，有人喜愛名車、有人想挑戰極限、有人則對於太空感興趣，但有一人卻在退休後，迷上海底「尋寶」的活動，出資打造搜索船隻與團隊，也成功地發現多艘帶有迷人故事的沈船。他不是別人，正是與比爾蓋茲（Bill Gates）共同創造微軟（Microsoft）王國、美國職業籃球聯賽（NBA）波特蘭拓荒者隊（Portland Trail Blazers）老闆- 保羅艾倫（Paul Allen）。

現年65歲的保羅艾倫，出生於美國西雅圖，父母親任職於華盛頓大學圖書館。求學期間就讀當地知名的私立學校- 湖濱中學（Lakeside School），在此結識了後來的創業夥伴兼好友比爾蓋茲。兩人當時深深迷上了校內唯一一台的微型電腦，開始訓練自己寫程式的能力。高中畢業後，考入華盛頓州立大學（Washington State University），但大二那年、決定與蓋茲一同輟學，全心投入草創階段的微軟公司。

高中同窗、創業夥伴的兩位微軟創辦人比爾蓋茲（圖左）與保羅艾倫（圖右）。（圖/美聯社）

在場邊觀賞拓荒者隊比賽的保羅艾倫。（圖/美聯社）

艾倫與蓋茲於1975年在新墨西哥州的阿布奎基（Albuquerque）創立微軟，開始銷售BASIC解譯器，在艾倫牽線下，微軟買下名為QDOS的作業系統，藉由修改代碼更新後，獲得IBM採用，指定為新電腦的作業系統，也因此奠定了微軟壯大的基礎，更開啟了兩人財富快速累積之門。艾倫於1983年因罹患霍奇金淋巴瘤（Hodgkin's lymphoma），辭去微軟的工作；並在2000年正式離開董事會，但在蓋茲力邀下留任為顧問。

投資興趣廣泛的保羅艾倫，也投資研發大型飛行器。（圖/美聯社）

不在微軟的艾倫，懂得利用手中龐大的微軟股份與億萬資產，從房地產、金融、科技、航太、體育到影視娛樂，都是他涉足的範圍。1988年以7,000萬美元（約20.5億台幣）收購拓荒者隊、又在十年後買下美式足球職業聯賽（NFL）的西雅圖海鷹隊（Seattle Seahawks）。他也是夢工廠（DreamWorks SKG）的股東之一，名下擁有全球最豪華的遊艇「八爪魚號」（Octopus）；也先後向父親任職的華盛頓大學與自己母校捐出大筆善款，從事各種慈善與科學研究。

WWII ship USS Juneau located by #RVPetrel on St. Patrick’s Day—unexpected coincidence since she is best known for the Sullivans, all 5 brothers were lost, along with the other 682 sailors. Only 10 survived the sinking by Japanese torpedoes. https://t.co/FOkRwR6FXc pic.twitter.com/1PZjNP1uHd — Paul Allen (@PaulGAllen) 2018年3月19日

“Lady Lex” went down with 35 planes. So far, #RVPetrel has found 11 of them. Here’s a look at two Douglas TBD-1 Devastators, resting on top of each other, and a close up of a Grumman F4F-3 Wildcat. https://t.co/19CuqvopwB pic.twitter.com/FEWZYD0iEo — Paul Allen (@PaulGAllen) 2018年3月6日

至今仍未婚無子的艾倫，因為其低調性格，私生活也幾乎未有緋聞傳出。近年來他似乎迷上了「海底尋寶」，投資打造長約76公尺的「海燕號」（RV Petrel）研究船，帶著一群專家在太平洋海域上到處尋找沈船。至今為止成果相當豐碩，包含二戰期間，美軍沉沒的艦艇「印地安納波里斯號」（USS Indianapolis）、列星頓號航空母艦（USS Lexington CV-2）與日本海軍的山城號、扶桑號、武藏號戰艦等船艦遺骸，都在他與團隊努力下重見天日。

We've located the USS Lexington after she sank 76 yrs ago. #RVPetrel found the WWII aircraft carrier & planes more than 3000m (~2mi) below Coral Sea near Australia. We remember her brave crew who helped secure 1st strategic US win in the Pacific Theater https://t.co/20ehjafD7d pic.twitter.com/HIvxNUDbsX — Paul Allen (@PaulGAllen) 2018年3月5日

Captured new video of @Stratolaunch plane as it reached a top taxi speed of 40 knots (46 mph) with all flight surfaces in place on Sunday. The team verified control responses, building on the first taxi tests conducted in December. pic.twitter.com/OcH1ZkxZRA — Paul Allen (@PaulGAllen) 2018年2月26日

雖然年輕時因為管理歧異與蓋茲分道揚鑣，但艾倫對於鉅額財產的理念，跟蓋茲夫婦非常相似。他曾說，「無論在美國太平洋西北岸還是世界其他地方，都面臨著很多挑戰。這使我們不得不繼續尋求提供幫助的途徑。今天，我想宣布，我的慈善努力將在我死後繼續下去。我為此計劃了很多年，我的大部分遺產將留給慈善事業，延續基金會的工作、並資助非營利性科學研究工作。」

(中時電子報)