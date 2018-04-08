《全球星期人物》低調微軟創辦人 迷上海底尋寶的富豪保羅艾倫

與比爾蓋茲共同創立微軟、低調的創辦人保羅艾倫。（圖/美聯社）

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中時電子報

富豪思維經常與常人不同，有人喜愛名車、有人想挑戰極限、有人則對於太空感興趣，但有一人卻在退休後，迷上海底「尋寶」的活動，出資打造搜索船隻與團隊，也成功地發現多艘帶有迷人故事的沈船。他不是別人，正是與比爾蓋茲（Bill Gates）共同創造微軟（Microsoft）王國、美國職業籃球聯賽（NBA）波特蘭拓荒者隊（Portland Trail Blazers）老闆- 保羅艾倫（Paul Allen）。

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現年65歲的保羅艾倫，出生於美國西雅圖，父母親任職於華盛頓大學圖書館。求學期間就讀當地知名的私立學校- 湖濱中學（Lakeside School），在此結識了後來的創業夥伴兼好友比爾蓋茲。兩人當時深深迷上了校內唯一一台的微型電腦，開始訓練自己寫程式的能力。高中畢業後，考入華盛頓州立大學（Washington State University），但大二那年、決定與蓋茲一同輟學，全心投入草創階段的微軟公司。

高中同窗、創業夥伴的兩位微軟創辦人比爾蓋茲（圖左）與保羅艾倫（圖右）。（圖/美聯社）

在場邊觀賞拓荒者隊比賽的保羅艾倫。（圖/美聯社）

艾倫與蓋茲於1975年在新墨西哥州的阿布奎基（Albuquerque）創立微軟，開始銷售BASIC解譯器，在艾倫牽線下，微軟買下名為QDOS的作業系統，藉由修改代碼更新後，獲得IBM採用，指定為新電腦的作業系統，也因此奠定了微軟壯大的基礎，更開啟了兩人財富快速累積之門。艾倫於1983年因罹患霍奇金淋巴瘤（Hodgkin's lymphoma），辭去微軟的工作；並在2000年正式離開董事會，但在蓋茲力邀下留任為顧問。

投資興趣廣泛的保羅艾倫，也投資研發大型飛行器。（圖/美聯社）

不在微軟的艾倫，懂得利用手中龐大的微軟股份與億萬資產，從房地產、金融、科技、航太、體育到影視娛樂，都是他涉足的範圍。1988年以7,000萬美元（約20.5億台幣）收購拓荒者隊、又在十年後買下美式足球職業聯賽（NFL）的西雅圖海鷹隊（Seattle Seahawks）。他也是夢工廠（DreamWorks SKG）的股東之一，名下擁有全球最豪華的遊艇「八爪魚號」（Octopus）；也先後向父親任職的華盛頓大學與自己母校捐出大筆善款，從事各種慈善與科學研究。

至今仍未婚無子的艾倫，因為其低調性格，私生活也幾乎未有緋聞傳出。近年來他似乎迷上了「海底尋寶」，投資打造長約76公尺的「海燕號」（RV Petrel）研究船，帶著一群專家在太平洋海域上到處尋找沈船。至今為止成果相當豐碩，包含二戰期間，美軍沉沒的艦艇「印地安納波里斯號」（USS Indianapolis）、列星頓號航空母艦（USS Lexington CV-2）與日本海軍的山城號、扶桑號、武藏號戰艦等船艦遺骸，都在他與團隊努力下重見天日。

雖然年輕時因為管理歧異與蓋茲分道揚鑣，但艾倫對於鉅額財產的理念，跟蓋茲夫婦非常相似。他曾說，「無論在美國太平洋西北岸還是世界其他地方，都面臨著很多挑戰。這使我們不得不繼續尋求提供幫助的途徑。今天，我想宣布，我的慈善努力將在我死後繼續下去。我為此計劃了很多年，我的大部分遺產將留給慈善事業，延續基金會的工作、並資助非營利性科學研究工作。」

(中時電子報)

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