相差63公斤！兩個女人的殘酷戰爭

挑戰者潔克絲(左)與女子冠軍布莉絲相差了63公斤。(摘自推特@cagesideseats)

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中時電子報
龍達魯西(左)與寇特安格搭檔。(摘自WWE官網)

一年一度的《摔角狂熱》大賽將於9日上午開打，近年來WWE摔角聯盟已經習慣在大賽給予觀眾驚喜，這次的賽程表直到最後一刻都還不是完整的。

其中一場女子比賽是由體重123公斤的娜亞潔克絲(Nia Jax, 擂台名, 下同)挑戰女子冠軍布莉絲(Alexa Bliss)。布莉絲體重僅有46公斤，大欺小在摔角界很常見，只是這次比較誇張。

潔克絲原本是所謂的「大尺碼模特兒」，雖然體型較大但仍保有曲線，布莉絲則是健美與啦啦隊出身。不過WWE習慣誇大數字，潔克絲實際體重約109公斤，兩人差距「只有」63公斤。

以往WWE習慣把大尺碼女性做為反派，以襯托苗條的正派女將，不過這次卻相反。潔克絲以正派身分獲得多數觀眾的支持，象徵著「反身材歧視」「反肥胖恐懼」的力量。比賽結果並不難猜，一般預測娜亞會把布莉絲撕成碎片。

對於看熱鬧的群眾，最受矚目的肯定是龍達魯西(Ronda Rousey)首次在摔角大賽打正式的比賽，她自稱這是「首度為了娛樂觀眾而打」，她至少會打一場10分鐘的比賽，而不是像綜合格鬥只圖三拳兩腳打倒對手。

很可惜這不是一對一的比賽，魯西要跟奧運金牌老將寇特安格(Kurt Angle)聯手對上大老闆的女兒史蒂芬妮(Stephanie McMahon)與她的丈夫Triple H，也就是一場男女混合賽，畢竟史蒂芬妮並非職業的摔角手。

預估當日最精采的比賽會是日籍選手中邑真輔與冠軍AJ Styles的夢幻對決，這兩人在日本就已經打得驚天動地，9日的決戰很可能會是2018年度最佳比賽。

主賽則是WWE總冠軍萊斯納(Brock Lesnar)對戰瑞恩斯(Roman Reigns)，這兩人一向是主賽的常客與票房保證。

(中時電子報)

摔角狂熱34。(摘自WWE官網)
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