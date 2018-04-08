廢人症好不了！ 回味SJ演唱會 這爆笑幾幕你看到了嗎？

2018年04月08日 00:01 中時電子報 施品瑜

南韓天團SUPER JUNIOR 時隔2年5個月，上周末終於又來台開唱，讓E.L.F度過好笑又感動的兩天，直到現在仍不斷翻出照片、影片重溫，「廢人症」完全好不了。而除了帥氣勁歌熱舞迷倒大家外，歐巴們其實在台上也發生不少小趣事，讓E.L.F全笑歪。

藝聲炸毛，讓粉絲笑到不行。（翻攝自LingerYouOPPA粉絲專頁）

這次演唱會中，應該有不少E.L.F對一幕印象極為深刻，那就是藝聲突然「炸毛」的瞬間。藝聲這回頂著一頭金髮亮相，第二天開場時，嘴甜說因為第一天看不清E.L.F漂亮的臉，所以自己特意剪了頭髮，雖然被大家吐槽根本看不出來，卻也用這造型逗樂大家。

原來是他們在演唱《Too Many Beautiful Girls》時，利特、銀赫正在攝影機前搶鏡頭，正當藝聲想往前湊一咖之際，一旁的乾冰卻噴出來，導致他的頭髮瞬間靜電往上衝，他只好慌張地馬上整理髮型，笑翻台下E.L.F。

藝聲炸毛瞬間，讓粉絲全笑瘋。（翻攝自LingerYouOPPA粉絲專頁）

銀赫不小心搶拍，驚呆始源外，自己也忍不住笑場。（圖／翻攝自SUPER JUNIOR臉書、微博）

身為SJ的領舞擔當，銀赫也有不小心凸槌的時候，第一場表演經典夯曲《Sorry Sorry》跳到他獨舞部份時，銀赫竟意外小小搶拍，讓在他身後的始源、利特、東海都看傻眼，還不忘趁舞台空檔時模仿他搶拍的樣子，令銀赫自己都忍不住捂著臉害羞了。

東海高空拋接螢光棒，不負電器殺手稱號。（圖／翻攝自SUPER JUNIOR臉書、微博）

向來有「電器殺手」之稱的東海，曾在Super Show6的舞台上弄斷兩隻螢光棒，調皮的他，這次也沒放過應援手燈，有段全體成員拿螢光棒和E.L.F互動的環節，東海就開始表演「雜技」，只見他高空拋接螢光棒，且都丟到兩、三個人的高度，雖然成功耍帥了好幾次，但最後該隻螢光棒仍舊逃不了高空墜落的命運，也再次認證東海果然是電器殺手無誤。

(中時電子報)