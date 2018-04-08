負心漢逼墮胎卻養小三又有私生子 董娘離婚後要回8816萬

人妻懷孕被丈夫逼墮胎，豈料丈夫卻在外有小三與私生子，離婚後提剩餘財產分配之訴，成功分得8816萬元財產。(非當事人示意圖／Pexelx)

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中時電子報

一名何姓董娘無意間發現陳姓丈夫有小三，還有已經五歲私生子，氣得提告侵害配偶權，求償1000萬，但法官只要判賠她60萬；何女離婚後再提夫妻剩餘財產分配之訴，結果成功分得8816萬元財產。

何女得以成功要回8千多萬元，主要是婚後辭去原有工作，在家相夫教子，還跟娘家借錢協助陳男創業成立科技公司，不料，2010年間懷孕被要求墮胎，陳男卻在外面跟小三共築愛巢，2人買房時還被她撞見，卻慌稱是帶姪女看房，直到無意間從line看到兩人對話和露骨照片，才知道2人通姦，而且還有1名5歲小孩。

何女控訴，自己與丈夫共同養育子女希望落空，還為丈夫外遇失去追求婚姻生活勇氣，精神遭受莫大痛苦，因而向丈夫與小三求償1千萬元，但新竹地院僅判2人應賠償60萬元。

何女離婚後，再向新竹地院提起請求分配剩餘財產之訴，請求給付8816萬元，不過陳男反駁說，何女對年邁的婆婆不聞不問，經常與好友吃喝玩樂，熱愛醫美，每次刷卡都是上萬甚至數十萬，不做家事成天往外跑，雖然他外遇是事實，但妻子也做出傷害婚姻之事。

法官調查，何女婚後剩餘財產近6000萬元，陳男婚後剩餘財產則有2億4000多萬元，差額為1億8000多萬元，拆半為9112萬元，何女僅請求8816萬元，且在創業初期多面給予支持、也到澳洲和留學的長子一同生活，因此有資格要求分配，最終判准訴求。

(中時電子報)

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