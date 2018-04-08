兩岸校閱艦隊 陸媒：台灣螳臂擋車與大陸「打對台」

我海軍里級巡防艦「逢甲」（PFG-1115）。（圖／軍聞社提供）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

大陸解放軍海軍在南海進行大規模軍演，國家主席習近平可能進行海上閱兵；台灣方面也傳將在台灣東部外海舉辦海空操演，蔡英文總統亦可能登艦出海校閱艦隊。對此，大陸傳媒揶揄，台灣螳臂擋車與大陸「打對台」。

大陸解放軍海軍在南海進行軍演參演到4月11日，參演艦艇超過40艘，包括遼寧號航母、052系列驅逐艦以及多艘潛艇，另還有飛機編隊。因習近平在下周前往海南島參加博鰲論壇，外界推測或許會檢閱參演的解放軍海上操練。

大陸方面又傳，台灣軍方將於宜蘭外海海空演習。雖然台灣軍方指出，今次演練並非因應解放軍在南海舉行操演而進行。但陸媒觀察者網軍事評論員表示：可以想見幾天之後，海南必然是「艨艟雲集，戰鷹蔽空」，展現解放軍的赫赫軍威。反觀台灣海軍則是「扁舟幾許，飛蠅若干」，並稱「草莓兵」開著各種老舊艦機在宜蘭外海，接受蔡英文的校閱。直批「台軍是在實際行動配合解放軍的海南軍演，是以自己螳臂當車的羸弱襯托統一力量的雷霆萬鈞，勢不可擋。」

據了解，蔡英文此次舉行觀艦式，可能如當時馬英九乘坐基德級驅逐艦左營號檢閱劍龍級潛艇，成功、康定、濟陽、錦江級等水面艦艇，光華六號型導彈快艇，永豐和永靖級獵雷艇，再加2017年5月返抵國門的兩艘「銘傳號」與「逢甲號」派里級巡防艦。

(中時電子報)

文章來源：解放軍南海軍演後 蔡英文將首次登艦校閱台軍艦隊

民進黨徵召鄭朝方選竹縣長 傳有…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。