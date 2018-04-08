兩岸校閱艦隊 陸媒：台灣螳臂擋車與大陸「打對台」

2018年04月08日 00:02 中時電子報 郭匡超 、 余弦妙 /綜合報導 /綜合報導

大陸解放軍海軍在南海進行大規模軍演，國家主席習近平可能進行海上閱兵；台灣方面也傳將在台灣東部外海舉辦海空操演，蔡英文總統亦可能登艦出海校閱艦隊。對此，大陸傳媒揶揄，台灣螳臂擋車與大陸「打對台」。

大陸解放軍海軍在南海進行軍演參演到4月11日，參演艦艇超過40艘，包括遼寧號航母、052系列驅逐艦以及多艘潛艇，另還有飛機編隊。因習近平在下周前往海南島參加博鰲論壇，外界推測或許會檢閱參演的解放軍海上操練。

大陸方面又傳，台灣軍方將於宜蘭外海海空演習。雖然台灣軍方指出，今次演練並非因應解放軍在南海舉行操演而進行。但陸媒觀察者網軍事評論員表示：可以想見幾天之後，海南必然是「艨艟雲集，戰鷹蔽空」，展現解放軍的赫赫軍威。反觀台灣海軍則是「扁舟幾許，飛蠅若干」，並稱「草莓兵」開著各種老舊艦機在宜蘭外海，接受蔡英文的校閱。直批「台軍是在實際行動配合解放軍的海南軍演，是以自己螳臂當車的羸弱襯托統一力量的雷霆萬鈞，勢不可擋。」

據了解，蔡英文此次舉行觀艦式，可能如當時馬英九乘坐基德級驅逐艦左營號檢閱劍龍級潛艇，成功、康定、濟陽、錦江級等水面艦艇，光華六號型導彈快艇，永豐和永靖級獵雷艇，再加2017年5月返抵國門的兩艘「銘傳號」與「逢甲號」派里級巡防艦。

(中時電子報)