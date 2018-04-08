公主病女友當眾嗆他窮 男友反擊路人讚爆

2018年04月08日 00:31 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

如果在路上看到情侶吵架你會怎麼辦？就有一名網友表示他自己在買晚餐的時候，當場看到一個「公主病」女友當場嗆男友「薪水不高很窮」還要求要名牌唇膏賠罪，一開始本以為男友會安撫女友，沒想到男友竟是回嗆「去吃屎拉，去你的北鼻，現在給我滾」男友的這個舉動讓網友大讚「展現男人尊嚴」。

一名網友在知名論壇Dcard發文表示，自己到麥當勞買晚餐時遇到了一名男子向他詢問能不能先讓他買，因為他女友很餓他怕排太久他女友會生氣，原PO就讓給了這名男子，結果沒想到最前面那位顧客點了很多，時間又拖了一些，沒想到這個女友不耐煩的說「北鼻！我已經等了你3分鐘了，就點個餐很難嗎，你不是說你可以直接排到第一個嗎，第二個是怎樣，還有我有準你跟這女生講話嗎？(指的是原PO)北鼻你要為今天的是道歉，明天買給我一條香奈兒唇膏！」

男友直接放生公主病女友令網友大讚。(圖/shutterstock，示意圖)

現場瀰漫著一股尷尬，現場所有人都看著這對情侶，此時男友還是先哄著女友道歉，此時女友整個爆發「你只會道歉還會幹嘛！我跟你在一起你已經要感到榮幸了，一個月才賺那一點錢根本就不夠，我朋友還說我是窮人，你真是讓我丟臉」原PO表示本來以為男友會繼續哄女友，結果沒想到男友竟直接回擊「幹嫌錢少不會自己去賺喔，你以為我是什麼，我對你已經夠好，要我算給你看我花在你身上多少錢嗎？等3分鐘會怎麼樣嗎？你會死嗎？媽的要唇膏，去吃屎啦，去你的北鼻，現在給我滾」。

男友這樣回擊引起網友大讚「前面是公主病太嚴重了，後面是王子帥氣爆表展現出男人的尊嚴」、「好想當圍觀群眾 配無鹽薯條」、「不管真的假的 看了很爽」、「哈哈看了心情滿好了」、「各位男生們該小心了 又一個公主被放生囉」、「公主癌末期了吧」、「哇靠！！這個爽度破表啊啊啊」。

(中時電子報)