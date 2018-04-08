專訪／安唯綾《在愛之外》飽受煎熬兼修煉愛情

2018年04月08日 00:17 中時 洪秀瑛

安唯綾氣質典雅。（蘇蔓攝）

安唯綾。（蘇蔓攝）

安唯綾。（蘇蔓攝）

安唯綾和楊子儀有對手戲。（三匠影視提供）

安唯綾劇中哭慘了。（三匠影視提供）

安唯綾劇中站窗台邊哭得聲嘶力竭。（三匠影視提供）

安唯綾（右）劇中跟正宮范宸菲嗆聲。（三匠影視提供）

安唯綾（右四）劇中當酒家女。（三匠影視提供）

安唯綾劇中當楊子儀的小三。（三匠影視提供）

安唯綾劇中角色最後成了植物人。（三匠影視提供）

安唯綾在大愛劇場《在愛之外》劇中為扛家計當酒家女，意外當了大哥的女人，也愛上有婦之夫楊子儀，角色性格剛烈，戲裡她為愛酗酒、割腕、吞藥，甚至和正宮嗆聲，拍攝期間負面情緒滿得讓她喘不過氣，「拍這檔戲的時候很不開心」，因為壓力爆表，剛開拍1周就暴瘦4公斤，「哭到眼乾必須把隱形眼鏡拿下來，簡直比《步步驚心》更讓人淚崩，哭慘了」。

有場戲是酗酒後必須胡言亂語凶女兒，她因為太清醒，只好藉酒精讓自己更入戲，沒想到前3個鏡頭仍做不到歇斯底里狀態，她當時十分挫折，加上連拍5天情緒重的戲，整個人緊繃到高點，導演上前鼓勵，讓她瞬間崩潰，感慨：「明明是真實人物，但角色故事宛如電影情節。」角色也有好幾場處於發瘋抓狂狀態，她上半身必須仰躺或身體靠在10多層樓高的窗台邊拍戲，險象環生。

曾為愛傷痕累累？她說，「我很重感情，但不會那麼激烈，這1年來接觸的角色情感複雜，我很感謝能在這個年齡階段遇到這些人物，她們有真實人生經歷，經過轉換再思考，對我自己幫助很大」。她演繹這些角色因此有更多體悟，對感情不再較真、執著，「以前談戀愛會把對方當生活全部，現在覺得沒有一個人是完全屬於另一個人的，就算結婚仍要給對方空間」。

她身邊有位大她近10歲的護花使者，兩人原本是認識多年好友，算是半個圈內人，因此能體諒她的工作，最欣賞他是個可以聊天的對象。她是感性雙魚座，遇到任何問題，對方都會理性的提供她意見，個性很互補。曾有朋友告訴她，找另一半千萬不要是圈內人，但她覺得還是同行最能彼此理解、互相體諒，笑嘆年紀愈大、對象愈難找，範圍已經縮小很多，連圈內人都不能找，機會豈不更少。

33歲的她，這2年特別想結婚生子，她說若有喜訊一定大方公開，「我每一任都以結婚為前提，過去對愛情有些盲目、天真，最後都無法克服，我想到或許媽媽曾經對我說過的困難點，最後真的都發生，只是之前我把它屏蔽了而已，拍了這幾部戲真的讓我轉變很多」。

她現在最煩惱的是沒時間好好經營感情，近來忙拍八點檔《情‧份》，因為台語說得不夠好而壓力大，情緒低落得讓她感覺自己快得憂鬱症。《在愛之外》4月10日起，每晚8點在大愛台及yahoo影音、youtube網路電視同步播出。

(中時)