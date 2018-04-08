花蓮》小英欽點 花蓮劉曉玫將戰徐臻蔚

2018年04月08日 02:38 中時 許家寧

民進黨花蓮縣長之戰，劉曉玫(上)擠下布局已久的許傳盛。(許家寧翻攝)

牛棚熱身兩年，原先規畫代表綠營參選花蓮縣長的行政院東服中心執行長許傳盛，雖勤走基層，無奈聲勢一直不振，2月初「議會戰神」劉曉玫表態爭取黨內提名，競爭更加白熱話。今晚(7日)傳出黨主席蔡英文拍板徵召劉曉玫被掛上陣迎戰「縣長夫人」徐臻蔚，許傳盛陣營也證實將取消周日掃街造勢活動。

上月底旺旺中時最新民調結果，屬於正國會系統的縣議員劉曉玫對上有新潮流支持的陳菊愛將許傳盛，民調結果劉曉玫大勝許傳盛13個百分點，黨主席蔡英文隨即在30日率黨工來花蓮「拼觀光」，並傳出當晚在玉里找來劉曉玫闢室密談30分鐘，引起外界揣測。

今晚傳出選對會通知許傳盛，告知黨內決定在花蓮徵召劉曉玫，據了解，蔡總統考量相較國民黨征戰百里侯多名女將崛起，民進黨內迄今沒有女性候選人參選，在考量基層聲音與勝選可能，決定徵召劉曉玫與徐臻蔚一決勝負，並通知許的競選辦公室即日起停止競選活動。

對此，許傳盛幕僚證實晚間10時許接獲黨內通知，希望許傳盛預計周日舉辦的競選造勢活動可以「再緩緩」，幕僚坦言黨內說明將傾向規劃徵召劉曉玫參選，確定停止相關競選活動，許傳盛也感謝各位伙伴這段期間的辛苦付出，特向各位致上最大的謝意。

根據3月26日旺旺中時民調，針對花蓮縣長選舉，民進黨擬參選的2戰將劉曉玫和許傳盛進行調查，劉以17.6％支持度大幅領先許的4.7％，各年齡層支持率均為劉曉玫較高。民調結果顯示，許傳盛僅在故鄉鳳林鎮的大幅領先劉曉玫，其他地區均為劉勝過許，被視認為劉曉玫能衝過終點，最後獲得小英青睞主因。

(中時)