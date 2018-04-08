花蓮》小英欽點 花蓮劉曉玫將戰徐臻蔚

蔡英文總統(右一)今晚拍板徵召劉曉玫代表綠營迎戰徐臻蔚。圖為蔡英文30日率黨工來花旅遊，震後行銷花蓮觀光。(許家寧翻攝)

友善列印
中時
民進黨花蓮縣長之戰，劉曉玫(上)擠下布局已久的許傳盛。(許家寧翻攝)

牛棚熱身兩年，原先規畫代表綠營參選花蓮縣長的行政院東服中心執行長許傳盛，雖勤走基層，無奈聲勢一直不振，2月初「議會戰神」劉曉玫表態爭取黨內提名，競爭更加白熱話。今晚(7日)傳出黨主席蔡英文拍板徵召劉曉玫被掛上陣迎戰「縣長夫人」徐臻蔚，許傳盛陣營也證實將取消周日掃街造勢活動。

上月底旺旺中時最新民調結果，屬於正國會系統的縣議員劉曉玫對上有新潮流支持的陳菊愛將許傳盛，民調結果劉曉玫大勝許傳盛13個百分點，黨主席蔡英文隨即在30日率黨工來花蓮「拼觀光」，並傳出當晚在玉里找來劉曉玫闢室密談30分鐘，引起外界揣測。

今晚傳出選對會通知許傳盛，告知黨內決定在花蓮徵召劉曉玫，據了解，蔡總統考量相較國民黨征戰百里侯多名女將崛起，民進黨內迄今沒有女性候選人參選，在考量基層聲音與勝選可能，決定徵召劉曉玫與徐臻蔚一決勝負，並通知許的競選辦公室即日起停止競選活動。

對此，許傳盛幕僚證實晚間10時許接獲黨內通知，希望許傳盛預計周日舉辦的競選造勢活動可以「再緩緩」，幕僚坦言黨內說明將傾向規劃徵召劉曉玫參選，確定停止相關競選活動，許傳盛也感謝各位伙伴這段期間的辛苦付出，特向各位致上最大的謝意。

根據3月26日旺旺中時民調，針對花蓮縣長選舉，民進黨擬參選的2戰將劉曉玫和許傳盛進行調查，劉以17.6％支持度大幅領先許的4.7％，各年齡層支持率均為劉曉玫較高。民調結果顯示，許傳盛僅在故鄉鳳林鎮的大幅領先劉曉玫，其他地區均為劉勝過許，被視認為劉曉玫能衝過終點，最後獲得小英青睞主因。

(中時)

蔡政府卡管 他建議管爺使出這招…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。