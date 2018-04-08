被拱當「最強母雞」選台北市長 網譏她這項特質超適任

2018年04月08日 04:53 中時電子報 高德順

民進黨是否自提台北市長候選人或仍支持以無黨籍競選連任的台北市長柯文哲，至今仍話題不斷。高雄市長陳菊昨(7日)被媒體問及是否願當綠營台北市長人選「最強母雞」時表示，民進黨已有多人表態參選，一定不會讓大家失望。有網友留言說聰明，因為陳菊最擅長舉債，正好是目前台北市所欠缺的，台北市就是錢太多，她來當市長最適合，看來柯P這幾年減少的負債又要飆升了，台北市民坐穩了。

民進黨現有現任立委姚文智、前副總統呂秀蓮，及宣布退黨參選的前立委蘇煥智表態參選台北市長。陳菊昨天北上幫民進黨台北市議員掃街幫拉抬聲勢，對於是否願當「最強母雞」？陳菊受訪說，選對會對台北市長人選一定會有很好的規畫，相信民進黨一定會以台北市民的最大利益做整體思考，一定不會讓大家失望。外傳陳菊將接任總統府秘書長，陳菊說，若有新消息，將會向大家說明。

陳菊被拱當「最強母雞」選台北市長，網友表示，就是工作條件差才離開妳，拜託妳別來，選上後人口就會外流回南部了。有網友說，現在是在推炮灰就是了？陳菊沒上，她在DPP的輩分跟名聲也沒了，陳菊最後的註解就是台北市長落選人。還有網友問，是梁靜茹借妳勇氣嗎？敢選就讓她跌落神壇。

(中時電子報)