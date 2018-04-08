「灑金粉」的不只切片水果？ 網友：士林夜市這幾項價格也很傻眼

2018年04月08日 07:00 中時電子報 高德順

台灣屢傳觀光勝地坑殺遊客事件！有遊客到士林夜市時，買了7小袋現切水果竟被收費1500元，事件曝光後引來大批網友撻伐。宅神朱學恆請曾經「中過陷阱」的網友分享經驗，有網友留言，曾經在地下道口旁邊買過三隻1000元的玉米!還有網友說：「上次去士林買了一顆400塊的蓮霧...笑著吃下去」。

士林夜市7小袋現切水果賣1500元，被投訴的水果攤老闆霸氣回應，賣的全都是最高級的，與其他店家不同，「真金不怕火煉」。朱學恆臉書發文，「見鬼了真的很敢講」！記得小時候士林夜市就有了這類食人水果陷阱，專宰外地跟外國觀光客，事情一鬧大，自治會就會出來說只能靠攤商自我約束，市政府就會說無法可管，然後該攤忽然之間價格就會變合理，等風頭過了就……朱學恆說，我現在小孩都兩個了，政黨輪替都不知道幾次了，這水果食人陷阱還在，簡直比異形生命力還強悍啊！

朱學恆請中過陷阱的網友分享一下，多位網友留言，提到士林夜市烤玉米的價位也是相當「天價」。王姓網友說：「我曾經在地下道口旁邊買過三隻1000元的玉米!只不過當時剛出社會沒多久就鼻子摸一摸算了認賠」；有網友回應「秤重的烤玉米, 以前也買過一次, 老闆說我選得比較大根, 那一個要三百...」。江姓網友說，「我上次去士林買了一顆400塊的蓮霧...笑著吃下去」。

網友表示，台灣會被這些人弄垮，國税局該去關心一下、如果是正常價格那月入該有百萬了。

(中時電子報)