4月8日三報頭條要聞

2018年04月08日 07:21 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

被綠營視為「最強對手」的前新北副市長侯友宜，確定代表國民黨角逐新北市長後，民進黨旋即拉警報，身兼黨主席的蔡英文總統昨親自出手「喬」黨內新北候選人。對此，前副總統呂秀蓮昨警示，民進黨在2020年會起變化，黨內派系將重新組合，蔡總統要小心因應；尤其喜樂島聯盟昨在高雄成立，對蔡總統來說，將是非常嚴厲的挑戰。

台灣發生5年來最嚴重沙塵暴！環保署指出，大陸沙塵暴南下，約莫從6日晚間6時開始影響台灣，昨（7）日清晨雲林台西PM10濃度更一度飆高至每立方公尺879微克，若情況持續未改善，可能空氣品質指標（AQI）實施一年多來，24小時平均值首次達最嚴重的「褐爆」等級，預計要到今天才會轉好。

「潛艦國造」出現突破性新進展！美國國務院公告我國潛艦國造行銷核准證(marketing license)，美國廠商獲得這項通行證後，將可透過商售管道，與我國廠商洽談潛艦相關技術與裝備取得，對於台灣潛艦國造政策將形成極大助益。

◎工商時報

台北國際零組件暨車用電子展本周三（11日）登場，今年結合國際電動車展同步亮相，法人指出，車電應用長線業績看俏，且電動車廠特斯拉的利空反應已近尾聲，相關族群投資價值浮現，包括康普、為升、欣銓等15檔受惠雙展加持，可望成為節後資金回流後關注焦點。

中美貿易戰砲聲隆隆，引爆美股恐慌性賣壓，道瓊工業指數上周五一度急殺7百多點，收盤時3大指數跌幅皆逾2％，全周因而由紅翻黑。傳奇投資人約翰‧柏格（John Bogle）表示，近來美股波動劇烈的程度是他66年投資生涯從未見過的。

比特幣上周五逼近6,600美元，美國媒體報導，曾批評加密貨幣是「典型泡沬」的「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）打算逢低進場，展開加密貨幣貨幣交易，不過目前尚未有動作。

◎旺報

博鰲亞洲論壇8日至11日於海南登場，前副總統蕭萬長將以兩岸共同市場基金會榮譽董事長身分出席，這也是他第12度參加該論壇；由於10日大陸國家主席習近平將出席開幕式、發表專題演講，外界關注10日「蕭習會」；蕭也可望成為習連任國家主席後，首位會見的重要台灣客人。據了解，蕭萬長一行定調民間身分、不涉官方色彩，主要關切是兩岸經貿交流下的台商權益，特別惠台31項政策公布後，希望能有實行細則具體落實。

正當中美貿易戰如火如荼開打之際，美國頻打台灣牌對抗北京，兩岸關係更難樂觀，此刻即將登場的博鰲「蕭習會」，讓兩岸多了高層對話的機會，蕭萬長也能適度為大陸台商和台灣民眾發聲，表達訴求。「微笑老蕭」再次搭橋兩岸，扮演潤滑劑角色，有助於讓緊繃的兩岸情勢稍微降溫。

博鰲論壇2018年會今天登場，前副總統蕭萬長可望於10日與大陸國家主席習近平會晤，大陸涉台學者表示，鑑於當前國際及兩岸情勢，今年博鰲論壇舉辦「蕭習會」可能性非常高。習近平談話將聚焦惠台政策推進，及中華民族偉大復興過程中，兩岸關係發展至關重要。

(中時電子報)