NBA》勇氣可嘉！騎士前教頭期望重返NBA

2018年04月08日 08:13 中時電子報 黃及人

似乎已經忘記兩年前突然遭騎士無預警開除陰影，前任快艇總教練布拉特8日受訪表示，自己雖在土耳其聯賽待得相當開心，卻仍期望自己下個球季能夠重返NBA執教，畢竟並非每支球隊都有像「小皇帝」詹姆斯這麼難搞的球星！

「這個球季結束之後，我想重新回到NBA執教，」目前擔任土耳其豪門達魯沙法卡隊教練的布拉特表示，「我想在NBA再次獲得機會，如果最後如願，我會很開心，假如沒法如願，我也不失望，因為在歐洲執教很自在。」

曾獲歐洲聯賽年度教練榮譽的布拉特，2014年夏天跟騎士達成3年1000萬美元協議，成為騎士總教練，執教第1年就領軍騎士闖進總冠軍賽，卻以2勝4敗慘遭勇士淘汰，沒想到2016年1月就遭開除，改由泰隆盧取代他的位置。

布拉特在騎士留下83勝40敗，勝率高達6成75的傲人執教戰績，成為史上勝率最高卻遭開除的主帥，當時一般相信他的下台，都因詹皇幕後操盤，才會突然改由跟詹皇交情較好的泰隆盧接任，泰隆盧也在執教首年領軍騎士封王。

不過當時布拉特剛被騎士解雇，就吸引包含湖人、火箭、尼克、國王等隊的招攬興趣，他卻決定先回歐洲聯賽執教，如今再喊回歸NBA，無非只是想要找到重新證明自己的空間或舞台。

(中時電子報)