國民黨出三個太陽？李建榮：可學民進黨派系共治

國民黨六位主席同台合照，由左而右分別是前黨主席洪秀柱、吳伯雄、連戰、現任黨主席吳敦義和前主席朱立倫、馬英九。(本報系資料照)

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中時電子報

年底的九合一大選將至，國民黨欲振乏力，選情看壞。對此，前圓山飯店董座、國民黨中評委李建榮認為，雖然民進黨在擺爛，但天下沒有白吃的午餐，國民黨不可能不作為想拿回多數席次；他也建議，國民黨可以效法民進黨在人事上的「派系共治」，以此尋求黨內團結。

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李建榮受港媒中評社採訪，對國民黨出「三個太陽」（吳敦義、朱立倫、洪秀柱）的局面表達看法。他表示，首先，吳敦義在國民黨最困窘的時期承擔責任，其從政資歷與經驗豐富，受到多數黨員認可，所以吳的政治目標不應只放在2018，而是要盤算2020年總統大選。

其次，朱立倫現在身為黨內唯一的直轄市長，握有較多行政資源，而且年紀相對輕，幹過桃園縣長、新北市長、行政院副院長，又是前任黨主席，分析其從政資歷，可以說與吳敦義不分上下。

最後，洪秀柱卸任黨主席後成立基金會，吸引不少認同她兩岸政策上的支持者，雖然2020年對她來說應該還是時不我予，但洪秀柱有使命感，應想辦法讓這股力量繼續保留在國民黨。

李建榮強調，權力競爭是政黨政治常態，國民黨內把重要理念與方向先定出來是當務之急；觀察對手的民進黨，雖然初選競爭激烈，但提名後幾乎都能團結一致，而且該黨央重要人事安排基本上是「派系共治」，這些都值得國民黨效法學習。

(中時電子報)

文章來源：李建榮：國民黨可學習民進黨派系共治

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