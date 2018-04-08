問題大了！連環墜 美阿帕契直升機演訓墜毀 2死

2018年04月08日 08:59 中時電子報 楊幼蘭

美國軍方周六早上宣布，一架阿帕契直升機周五晚在肯塔基州坎貝爾堡（Fort Campbell）進行例行訓練時墜毀，導致101空降作戰旅的兩名美軍罹難。

據CNN與美國「陸軍時報」（Army Times）7日報導，美國陸軍第101空降師（101st Airborne Division）發表聲明說，這架AH-64E阿帕契直升機（AH-64E Apache）6日晚墜毀，軍方正在調查失事原因。

才短短4天，就有7名美軍在非戰鬥訓練中因軍機墜毀而喪生。美國眾院軍事委員會主席托恩柏利（Mac Thornberry）周六發表聲明說，這起墜機事件令人悲痛，並指出美軍的備戰能力出現危機。

一架屬於雷鳥特技小組的F-16戰機周三當天早上10:30在例行訓練時，於美國內華達測試與訓練靶場（Nevada Test and Training Range）附近墜毀，導致駕駛喪生。

而單是周二，美國就發了兩起軍機墜毀事件，一架美國海軍陸戰隊CH-53E「超級種馬」（Super Stallion）直升機在沿著美墨邊界演習時，墜毀加州，導致4名機組員喪生。而同一天在東非國家吉布地（Djibouti ），也有一架美國海軍陸戰隊AV-8B獵鷹攻擊機（AV-8B Harrier jet）在演訓時墜毀。駕駛彈射逃生後，目前狀況穩定。

而最新墜毀的AH-64E阿帕契直升機是AH-64家族最新型的量產機種，開發小組2013年更賦予它「守護神阿帕契」（Apache Guardian）的暱稱，以與AH-64D「長弓阿帕契」（Apache Longbow）的暱稱相呼應。

AH-64E大幅提升了數位資訊的連結能力，可與聯合戰術情報分配系統（JTIDS）相容，並換裝了輸出更高的T700-GE-701D發動機。此外，新機種也具有遙控無人機、完整的儀器飛行（IFR）對應，加上改良的起落架。而以複合材料製成的新旋翼，則提升了新機種巡航空速，爬升率與酬載力。

(中時電子報)