怪！平衡派系花蓮換人選 網諷：乾脆派蘇貞昌來

2018年04月08日 09:04 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

年底九合一，民進黨主席蔡英文親自出馬喬人選。昨日下午，蘇貞昌子弟兵吳秉璿宣布退選新北市長，外界預言，蘇貞昌親征已成定局。晚間又傳出，蔡英文拍板，徵召縣議員劉曉玫迎戰「縣長夫人」徐臻蔚，原先規畫代表綠營參選的許傳盛陣營證實，將取消周日掃街造勢活動。花蓮換將遭質疑：為什麼因為蘇貞昌選新北市，所以花蓮縣要換人？用這樣方式產生有點怪。

行政院東服中心執行長許傳盛熱身兩年，勤走基層，無奈聲勢一直不振，2月初「議會戰神」劉曉玫表態爭取黨內提名，競爭更加白熱話。udn報導，這幾天因新北市已確定徵召前閣揆蘇貞昌，蘇屬新潮流系與蘇系合作人選，為了派系平衡，花蓮縣將改徵召正國會（游系）的劉曉玫。

劉曉玫問政風格強烈，經常砲打現任縣長傅琨萁，有「議會戰神」之稱。民進黨內預估，由劉曉玫與國民黨徐榛蔚交手，將炒熱選舉熱度，會有更多火花。另據了解，蔡總統考量，相較國民黨征戰百里侯多名女將崛起，民進黨內迄今沒有女性候選人參選，決定徵召劉曉玫與徐臻蔚一決勝負。

消息傳出後，臉書社團「花蓮543」有網友質疑：為什麼花蓮縣長候選人會因為蘇貞昌選新北市，所以花蓮縣要換人，用這樣方式產生有點怪，為了派系平衡就把原本參選的人換掉 乾脆派蘇貞昌來花蓮選，對兩位都沒話講。有人留言指出，劉議員參選可能只是「項莊舞劍」，志在立委而已…。

根據花蓮當地媒體花蓮新聞雲報導，許傳盛出身花蓮縣鳳林鎮，曾任高雄市觀光局長，前年民進黨執政後，調至行政院東部辦公室服務，開始走訪花蓮基層，只是他知名度太低，民進黨推許對戰徐榛蔚，等於直接宣布敗選；至於劉曉玫，擔任過花蓮市民代表，連任四屆縣議員，縣議員的活動範圍以北區為主，中區與南區鄉親不熟識，選縣長也不樂觀，且若劉未能當選縣長，縣議會還少一個反對聲音，對民進黨與花蓮是更大損失。

(中時電子報)