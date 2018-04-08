一樣花1500元吃水果 這夜市能買到近9公斤

士林夜市是國內外觀光客玩台北必遊景點。(圖/簡怡欣 攝)

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中時電子報
士林夜市傳出有「撒金粉水果」，1名韓國留學生日前逛士林夜市，購買報價100公克30元的切片水果，買7小袋結帳竟要1500元。（翻攝自網路）

台北士林夜市現切水果過去多次被爆坑殺觀光客，近日再有民眾抱怨韓籍友人花1,500元買水果，他獲悉後PO上網，痛批無良攤販搶錢。夜市天價水果掀起網友討論，遭諷「灑金粉」。不過，同樣是觀光夜市、花一樣的新台幣吃水果，南北夜市買到的份量卻大相逕庭。

有民眾於臉書社團「爆怨公社」發文，韓籍學生在士林夜市入口處攤販買水果，選購有鳳梨、蓮霧、芒果、西瓜、哈密瓜等水果，攤商當時報價100公克30元，最後結帳時，7包水果竟要價1,500元，讓原PO怒批「就是有這種老鼠屎，難怪台灣觀光越來越爛不是沒原因的」。

士林夜市的切片水果價格引發爭議，但究竟其他夜市又是怎麼賣？根據「蘋果日報」到高雄觀光六合夜市實測，若一樣花1,500元、購買7種的現切水果，結果能買到近9公斤重水果，份量多到引來旁人目光。

不只切片水果？士林夜市這幾項價格也很傻眼

針對士林夜市傳出消費糾紛，北市市場處表示，不論市場內有證攤販或無證流動攤販，依規定皆需張貼中英文版本買水果4部曲貼紙，提醒消費者購買前落實「問、秤、買、切」等步驟；另請警方每2周加強取締流動攤販，防止民眾被亂敲竹槓。

(中時電子報)

夜市天價水果 遭諷撒金粉

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