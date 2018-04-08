家政教師力推食安教育 獲教育家典範人物

2018年04月08日 09:21 中時 林志成

台灣過去頻生食安問題，如何吃得健康變得重要！許多人以為家政課是隨時可被犧牲的「營養學分」，但內壢高中家政教師李秀靜卻透過這門課推動飲食教育，為孩子注入「食品安全」等概念，讓它變得「很營養」，他最近被教育部選為教育家典範人物。

在內壢高中課堂內，名為「青春營養四部曲」的課程正上演著，從《帥哥西裝》的電影剪輯片段，到「法國紙片女模瘦到死，得年28歲」的新聞分析，李秀靜除了引導學生思考外表的美醜胖瘦和真誠內在孰輕孰重外，更進一步帶領學生依照膳食計畫四部曲，為自己規畫符合每日飲食黃金比例的菜單。

李秀靜在2005年以「黑心食品與良心食品」教案，榮獲教育部家政學科中心教材競賽全國特優，從此開啟對「家政－食育課程」的深耕與努力。

同時，她與永豐高中家政老師黃筱玲共同研發在地化食育課程，由自然、安全、健康、環保、低碳與永續的角度，重新詮釋「家政－新食尚‧綠食育」綠色安全飲食觀，從而建立家庭飲食價值的「醍醐味」。

李秀靜為了提高孩子的學習興趣，還會融入資訊科技及行動學習。課程中會以青少年最愛的速食產品「漢堡」為例，讓孩子們知道儘管每個速食漢堡看似便宜，但在精確計算後會發現，原來光是要生產一人份午餐的225公克漢堡肉，釋出的溫室氣體竟然和一輛1360公斤重的汽車行駛近16公里一樣多！

「最大的欣慰是聽到有導師說，班上的孩子天天期待上家政課。」李秀靜分享，曾有一年在期初的社團會議時，隨口說出：「是否可以辦一場聖誕義賣、寒冬送暖的活動？」沒想到學生異口同聲贊成，從義賣的點心項目、海報設計、製作訂購單、統計表及到各班宣傳等，都一手包辦。

李秀靜說，還記得那年的冬天非常冷，但烹飪教室卻是最溫暖的地方，師生一起犧牲課餘時間，集合一己的微薄力量共同回饋給社區。這次的義賣活動更成為內壢高中烹飪社的傳統，成為一年一度大家攜手感恩、關懷與愛的時刻。

(中時)