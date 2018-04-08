MLB》前晚拚14局輸球...洋基教頭直接睡球場

2018年04月08日 09:25 中時電子報 蔡銘仁

洋基昨在自家主場迎戰金鶯，鏖戰5小時20分拚14局，以3比7苦吞二連敗，比賽結束時，已經隔天凌晨1點，不知是壓力大、還是覺得在紐約往返球場通車太累，洋基總教練波恩(Aaron Boone)今(8日)透露，他賽後沒有回家，直接選擇睡在球場。

洋基昨美國時間晚上7點09分，與金鶯展開系列賽第二戰，打到將近隔天凌晨1點才結束；球員和教練們賽後得趕快回家，因為休息不到多久，下午1點又得再跟金鶯交手，波恩則是直接睡球場。教頭為何做這決定，老將賈登納(Brett Gardner)似乎可以明白。

「當贏球時，回家入睡是很簡單的決定，但若像昨役一樣輸球，會讓事情變得很難。」賈登納言談中，透露出延長賽輸球、休息沒幾小時又得起床作戰的壓力之大。洋基連兩場在主場吞敗，還是最後關頭才被一發滿貫炮轟倒，昨夜對洋基球員而言，是個難熬的漫漫長夜。

兩隊相隔幾小時後再交鋒，洋基雖一度處於落後，但他們沒讓現場34388名球迷失望，比賽後段逆勢上揚，以8比3奪勝止敗。賈登納直言，休息時間不多，很容易會察覺到球員沒那麼充滿能量，「不過我們來到球場、備戰並扭轉情勢，一切都做得很棒。」

然而，洋基跨過了一關，更大的難關卻是傷兵問題湧現；沙巴西亞(C.C.Sabathia)拉傷右臀、祖瑞(Brandon Drury)出現頭痛和視力模糊狀況，兩人雙雙進10天傷兵名單。不過，賈登納對球隊有信心，「我們的板凳深度受到考驗，但我們禁得起考驗，會沒問題的。」

(中時電子報)