HBL邀請賽》能仁「三劍客」完美告別作 擒松山封王

能仁陳范柏彥持球進攻。(資料照,高中體總提供)

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中時電子報

HBL30年國際籃球邀請賽，7日男子決賽再度上演今年HBL冠軍戰戲碼，不過這回由能仁家商笑著離開，能仁「三劍客」高承恩26分、中鋒陳范柏彥14分、主控谷毛唯嘉5助攻，旅美小將林庭謙挹注18分、9籃板，率隊101比64輕取「綠色神盾」松山封王。

HBL冠軍戰沒能贏球，能仁不讓惡夢重演，儘管雙方陣容稍有變動，能仁添進林庭謙，松山則少了林勵、馬建豪、莊家誠和潘宣頤，能仁仍未鬆懈，HBL邀請賽5天兩度對決松山都帶走勝利。

首節能仁34比11，輸贏早早底定，第三節還8分17秒，能仁中鋒陳范柏彥加碼雙手爆扣，終場前4分31秒王翊帆進球，101比56破百。

能仁教頭林正明說，6日準決賽對日本豐見城高校，幾名球員打得散漫，他開罵後今天明顯改善，開局就壓迫松山，得以輕騎過關，當然，對手幾名主力不在，但能仁不受影響，一樣全力

以赴。

如願圓夢披上能仁戰袍，林庭謙表示，從美國的高碰撞球風，到回到亞洲的快、準球風，自己適應及調整的還可以。8日將返美的他，接下來會是一連串的大學測試，決定最終落腳處。

林正21分、23籃板「雙20」，李定謀16分、林恩誠13分。松山教頭黃萬隆則表示，輸這麼多，有些對不起球迷、觀眾，乃至松山的粉絲，但有磨到杜宇堂、林恩誠、李定謀、尹麒綸等多名中、低年級的新人，縱然輸很多，仍算有收穫。

(中時電子報)

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