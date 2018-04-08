金手獎冠軍學生赴以色列 見證沙漠農業奇蹟

全國高級中等學校農業類技藝競賽第1名金手獎學生，3月13日至25日前往以色列參訪。（教育部提供）

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「這次到以色列參訪，開啟了我想到國外職場的想法。」桃園龍潭高中學生朱暢因說，以色列的土地只有台灣的2/3，年降雨量稀少，卻不以此為限制，反而更加努力的研究適合自己國家生存的方法，把草木不生的沙漠地區變成生產大量蔬果的溫室。

為提升技藝競賽成績優秀學生國際視野及技藝能力，教育部辦理全國高級中等學校農業類技藝競賽第1名金手獎學生之海外農業研習，3月13日至25日前往以色列參訪，學生和師長咸認為這次研習活動是他們生命中最重要的學習歷程。

這次農業類海外研習計畫由國立北門農工承辦，帶領農業類9個競賽職種金手獎學生計9位及3位師長共同參與12天之研習，參訪具有特色的農業職業學校雞牛羊飼養、擠乳、畜舍消毒、蔬菜花卉種植等實習實驗課，及訪問保留栽種聖經中古代植物的聖地植物公園及最古老的農業城市耶律哥城。

總領隊北門高中張福祥校長表示，以色列位處沙漠地區，其以滴灌技術應用在農作物生產上，配合供水管路極低的漏水率，成功創造每年180億元產值；其次是自然農法，以色列都是立架栽培作物，採用生物方法預防蟲害、雲端提供農業專家資訊等，不但解決以色列土地稀少、乾旱的困境，且成功創造農業的高產值。

朱暢因表示，在以色列，只要有植物的地方，幾乎都可以看到滴灌系統的蹤跡，精準地計算出每個地區每次需要多少水量、供水多久。為了有效利用水資源，鑿井取得地下水，接著發展出世界第一的海水淡化技術，甚至設計一套完善回收水的通路，回收水的比率高達90％，這些都值得台灣學習。

「以色列農業都是比較偏向自然」，興大附農學生吳欣芳說，在台灣，羊一長出角來就會將它去除以免產生危險，在以色列，除非角長到卡到，不然都不會去角；此外，以色列牧場使用火燒的高溫，取代化學藥劑消毒水使用來處理羊圈，進而達到滅菌的效果。

(中時)

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