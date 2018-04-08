8保送投倒自己！火腿「手帕王子」無安打被換

齋藤佑樹狂投8保送，無安打照樣被換下。(截自日本雅虎體育)

友善列印
中時電子報

「手帕王子」齋藤佑樹進職棒後，一直未展現如預期的身手，但日本火腿仍不斷給他機會，期待他能復活，齋藤昨先發出戰羅德，投了3.2局的無安打比賽，教練團卻決定把他換下，原因是在這無安打過程中，齋藤竟送出多達8次的四死球！

齋藤過去高中時期，和田中將大是頂尖的兩名大物投手；但同梯不同命，田中已經前進大聯盟，齋藤今年職棒第八年，仍沒投出成績。齋藤熱身賽表現並不理想，仍獲得先發機會，昨登板面對羅德，和旅日左投陳冠宇同場對決。

火腿打線很給齋藤面子，前3局就給他6分奧援；只是齋藤自己不爭氣，控球荒腔走板，面對18名打者沒被敲安，觸身球加四壞球，總計投了8個保送，首局失掉1分，也是滿壘時保送丟分，用76球投3.2局、一二壘有人時被換下，比失6分的陳冠宇還早退場。

齋藤透過球團表示，自己不想被打安打的意識太強，導致投得過於謹慎，對自己沒完成先發投手的任務，感到很遺憾；他賽後面對媒體提問，婉拒做任何回應。齋藤首度登板，火腿投手教練吉井理人認為，齋藤想把球控到好的位置，身體有點太用力，他狀況不好時，常出現這樣的情形。

火腿總教練談到齋藤，他表示，一切就如大家所看到的那樣，不過無論外界怎麼看怎麼想，他有很多想法。火腿最後9比6贏球，齋藤無關勝敗，今天火腿將他下放二軍。

(中時電子報)

NBA》不承認哈登必拿MVP？韋少：… 遲來金牌抱憾 中華拔河隊教練：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。