8保送投倒自己！火腿「手帕王子」無安打被換

2018年04月08日 10:07 中時電子報 蔡銘仁

「手帕王子」齋藤佑樹進職棒後，一直未展現如預期的身手，但日本火腿仍不斷給他機會，期待他能復活，齋藤昨先發出戰羅德，投了3.2局的無安打比賽，教練團卻決定把他換下，原因是在這無安打過程中，齋藤竟送出多達8次的四死球！

齋藤過去高中時期，和田中將大是頂尖的兩名大物投手；但同梯不同命，田中已經前進大聯盟，齋藤今年職棒第八年，仍沒投出成績。齋藤熱身賽表現並不理想，仍獲得先發機會，昨登板面對羅德，和旅日左投陳冠宇同場對決。

火腿打線很給齋藤面子，前3局就給他6分奧援；只是齋藤自己不爭氣，控球荒腔走板，面對18名打者沒被敲安，觸身球加四壞球，總計投了8個保送，首局失掉1分，也是滿壘時保送丟分，用76球投3.2局、一二壘有人時被換下，比失6分的陳冠宇還早退場。

齋藤透過球團表示，自己不想被打安打的意識太強，導致投得過於謹慎，對自己沒完成先發投手的任務，感到很遺憾；他賽後面對媒體提問，婉拒做任何回應。齋藤首度登板，火腿投手教練吉井理人認為，齋藤想把球控到好的位置，身體有點太用力，他狀況不好時，常出現這樣的情形。

火腿總教練談到齋藤，他表示，一切就如大家所看到的那樣，不過無論外界怎麼看怎麼想，他有很多想法。火腿最後9比6贏球，齋藤無關勝敗，今天火腿將他下放二軍。

(中時電子報)