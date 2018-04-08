遲來金牌抱憾 中華拔河隊教練：曾想到比賽就睡不著

2018年04月08日 10:20 中時電子報 林宋以情 ／台北報導 ／台北報導

歷經長達1個月的申訴，中華男子拔河隊「大笨牛拔河隊」上個月在世界盃室內錦標賽失掉的金牌，7日國際拔河總會（TWIF）來函，確認比賽誤判，中華隊、愛爾蘭並列第一。遲來的正義，但教練、隊員心中難免有遺憾，總教練陳建文期待2020年愛爾蘭舉行的世界盃室內錦標賽，「將屬於中華隊的榮耀拿回來。」

中華男子拔河隊「大笨牛拔河隊」，上個月赴中國大陸徐州參加世界盃室內拔河錦標賽，男子560公斤級中華隊與愛爾蘭決賽第2局，愛爾蘭2次警告，中華隊1次警告，比賽中雙方選手同時坐地犯規後，依照規則各領1次警告，未料主審竟直接宣判中華隊出局，由愛爾蘭獲勝奪金。

事發後總教練陳建文立刻提出申訴，等待近1個月，中華隊終於拿回應有的金牌。陳建文表示，選手這一陣子的壓力、委屈算有所釋放，「比完賽後兩周，我跟選手一想到比賽就睡不著，大家都需要調適，希望不要成為選手的夢靨。」

儘管金牌到手，陳建文坦言，如此重拾金牌並非選手所期，「我們在場上是有實力與對方抗衡，甚至有機會毫無懸念拿下金牌，卻因主審關係導致誤判。」

陳建文表示就誤判事件來看，金牌失而復得看來是最好結果，「但這不是選手要的。選手要的是親自打敗對手，站上世界盃的獎台上，對我們和愛爾蘭選手才是公平的。」

中華男子拔河隊自2012年就在不同量級奪金，然而關注相對少，選手組成大部分都是白天工作，賽前6到8個月利用晚上、假日自主練習，也期待有更多企業力挺拔河隊。

2020年世界盃室內錦標賽在愛爾蘭舉辦，陳建文與這批選手相約兩年後再戰，「2020年，我們希望能親手將屬於自己的榮耀拿回來。」

(中時電子報)