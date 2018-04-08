提升逢甲夜市環境品質 中市府完成油脂截留工程

台中逢甲文華夜市是到中部旅遊必到的特色夜市！非假日期間每天約有3萬人次造訪。（陳世宗攝）

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水利局完成逢甲夜市油脂截留工程，經油脂截留器濾化進行油水分離後，排入汙水下水道流至水資源回收中心回收再利用。（陳世宗翻攝）

夜市被視為品嚐南北各地小吃的匯集地，但產生的油汙水該如何善後！台中市政府水利局去年底完成逢甲夜市文華路油脂截留器相關工程，可收集夜市攤販小吃所產生的油汙水，經過油脂截留器濾化進行油水分離後，排入汙水下水道系統流至水資源回收中心回收再利用，提升逢甲夜市的觀光形象。

水利局長周廷彰說，該局為有效改善各溪流水質，已將學校、餐廳、市場、夜市攤販、捷運車站、軍營、量販店等，集中汙染源列為優先改善對象；並於105年已完成第二市場汙水納管。

周廷彰指出，該局去年也完成逢甲夜市文華路油脂截留器工程，有助於改善夜市周邊環境衛生及潮洋溪下游水質；其他如sogo、全國飯店、洲際酒店及勤美誠品等飯店、購物商場或量販店，該局也將納入接管範圍，預計今年即可開始推動工程。

水利局強調，透過汙水下水道建設，不僅可改善河川水質、減少病媒孳生，更可增進民眾生活品質、維護身體健康，市府將持續努力，讓台中往永續城市發展；全面提升台中市夜市環境品質，強化觀光產業競爭力，迎接2018台中世界花卉博覽會的到來！

(中時)

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