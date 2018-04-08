清明收假日 國道5號車流順暢

今天是收假日，國道5號北上路段中午前車流較多，整體而言今天車流順暢。（摘自高公局網站）

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今天（8日）是清明5天連假最後一天，由於用路人預期塞車心理提早北返，今天國道5號北上路況大致良好，高速公路局坪林行控中心預估，中午前國5北返車潮較多，下午實施高乘載管制時車流趨緩，晚間8至9時會有一波車潮。

坪林行控中心表示，統計到上午9時，還有1.9萬餘輛次的車流滯留在宜花東地區準備北返，上午8時至中午12時國5北上各交流道口實施匝道儀控管制預為因應，但各交流道口前交通狀況良好。

坪林行控中心指出，今年清明連假長達5天，比往年多了許多旅遊車潮，連假第1、2天南下車流多，第2、3、4天北上多，今天雖然是收假日，但車流大致良好。此外，蘇花改部分，目前東澳經蘇花改北上到蘇澳車流順暢。

坪林行控中心預估，中午前國5北上車流較多，下午實施高乘載管制時車流趨緩，晚間8至9時會有一波車流。坪林行控中心表示，今天高乘載管制時段延長到下午2時至晚間9時，假設整體車流狀況順暢，下午4、5時會再觀察，如果車流不多會建議管制提前結束。

此外，昨深夜11時許國5南下路段發生車禍，酒駕的柳姓民眾從頭城南向出口逆向行駛後，撞上鄭姓民眾駕駛的自小客車，意外造成2車3人受傷，柳某酒測值達每公升0.58毫克，警方依公共危險罪嫌偵辦，意外在今天凌晨0時25分排除。

(中時)

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