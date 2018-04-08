綠營選舉「靠爸族」盡出 國民黨再被鄉民平反

前總統陳水扁硬踩政治紅線，上台替兒子陳致中助選，讓陳致中獲得民調第一。（中時資料照）

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中時電子報

2018年底縣市首長選舉，不少參選人都已蓄勢待發，雖然距離11月24日投票日還有將近7個月，但街頭的招牌、旗幟標語之爭都已進入白熱化階段，就有網友貼出照片，指出民進黨的參選人以「攀親帶故」為標牌，引發鄉民熱議。

有網友在PTT論壇發文，表示當年民進黨批評國民黨的政二代參選就是「三歲自耕農」遺禍台灣，如今民進黨執政，像陳致中、蘇巧慧、余筱萍等政二代出來參選，就是「傳承」，質疑民進黨只要是自己想要的事情，就算是曾經拿來罵過國民黨的，都能瞎掰。

網友還列出其他的「名詞解釋」差別：一、使用核電，藍營就是核電廠會爆炸，綠營再轉非重啟；二、與中國大陸接觸，藍營就是賣台，綠營就是交流；三、台灣經濟變差，藍營黨就是空轉，綠營就是蹲下是為了跳更高；四、空降當官，連勝文就是修8學分的財經專家，吳音寧就46歲完全無經驗，進去學習就好；五、詐騙犯送大陸，國民黨執政就是砲聲連連，民進黨時期全部裝死；六、使用燃煤電廠，國民黨就是破壞生態，民進黨就是乾淨的媒。

對此，網友留言表示「不要這麼專業好不好」、「資進黨顧著自己的荷包，沒空」、「這倒是真的，明明一樣都是搞世襲政二代」、「覺青臉都腫到媽媽認不出來了」、「發展石化，國民黨白海豚轉彎，民進黨促進就業」、「看國民黨不爽，看民進黨也越來越不爽！」

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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