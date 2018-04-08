士林攤商稱「1500元是高級水果」 同行說話了

2018年04月08日 10:54 中時電子報 簡怡欣

士林夜市傳出有「撒金粉水果」，1名韓國留學生日前逛士林夜市，購買報價100公克30元的切片水果，買7小袋結帳竟要1500元。（翻攝自網路）

有韓籍學生在士林夜市買現切水果花1,500元，夜市天價水果遭酸「灑金粉」。遭指控的水果攤上貼有水果計價方式，業者事後回應，自家水果品質是最好等級，「真金不怕火煉」。對此，有水果攤同行在批踢踢（PTT）發文，比較高級水果價格打臉說，「租金再貴也沒那麼誇張啦」。

有自稱家中經營30多年水果攤的原PO說，在中部一處市場販售高級水果。以清明期間水果售價來看，日本富士蘋果1箱32顆裝，每顆約半斤到1斤、賣100元，40顆裝單顆賣50元；蓮霧1斤賣99元；鳳梨1斤30元；香蕉1斤30元。

最貴的枇杷，親自去產地跟農夫拿好的貨，1斤160元；進口韓國梨1顆就約1斤，1顆賣110元；草莓是產地農夫直送，1盒100元；哈蜜瓜1斤70元；釋迦1斤大約在130到140元。

原PO認為，「就算租金再貴，也不足買到那麼貴的水果」，以自家水果售價來說，2,000元可以買到禮盒送人，「還用100克算咧」。

相比士林夜市未切水果售價，蓮霧1斤300元；水梨1斤120元；西瓜1斤48元；鳳梨1斤120元；哈蜜瓜1斤150元。現切水果芒果1斤360元；番茄1斤180元；櫻桃1斤510元；荔枝1斤300元；水蜜桃1斤450元；青芒果1斤300元。

此外，根據「蘋果日報」報導，高雄六合夜市有現削水果攤老闆指出，雖然北部業者成本高，需要租金加上運費等考量，但他直言，「這樣的價格太誇張」，要消費者「不如直接去超商買」，還比較便宜。

市場高級水果攤業者PO文吸引網友回應，「就算加上店租貴一點，500真的夠了」、「裡面有50%吃租金、20%吃切工」，另有網友說，「市場機制不能限制攤販賣多少錢，但總可以規定他們要秤完重，報價雙方同意後才能削吧？」。

(中時電子報)