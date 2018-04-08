民進黨中生代在雙北沒機會？ 姚文智：我會出線！

媒體追問，若沒民進黨中生代在雙北是否潰敗？姚則很有自信地說「我會出線，放心好了」。(中時資料照)

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中時

綠委吳秉叡曾表態參選新北市長，但昨與總統蔡英文會面後就宣布退出，外界關注民進黨是否在雙北市不給中生代機會？對此，有意參選台北市長的綠委姚文智今受訪時說，吳秉叡非常努力，條件也非常優秀，能否脫穎而出，並不在於他的能力操守，而是在於社會氛圍，他替吳秉叡感到可惜。媒體追問，若沒出線是否是黨內中生代潰敗？姚則很有自信地說「我會出線，放心好了」。

此外，姚說，他昨在鄭南榕紀念活動遇到高雄市長陳菊，彼此寒暄幾句，陳菊有鼓勵他「全力衝刺」；他與陳菊曾兩度同事，他希望能找機會向陳菊請益市政經營，但她未來若有新職位可能很忙碌，拜會不一定會因為選舉關係。

姚文智長期主張廢除松山機場，轉型成台北市的大中央公園，過去也舉辦大中央公園創意徵件活動，今天則舉行徵件的頒獎典禮。他會前接受媒體訪問，談及吳秉叡昨退選話題，媒體詢文姚是否擔心會是「下一個」總統召見對象？

姚強調，他不擔心被總統召見勸退，因為台北市選情三足鼎立，且民進黨至今仍不確定是否在台北推人，由於情勢混沌不明，選舉作業還會延後；新北因為人口最多，又是藍營執政，是民進黨要光復失土的地方，本來就被黨內設定為台灣的領頭羊。

姚文智說，如過新北非常明確提名，台北也應比照，新北若勝選，台北就不必考慮這麼多，而是要追求執政信念與價值，但他仍會堅持只能用類初選機制才行。姚也替吳秉叡感到惋惜，認為吳是因為社會氛圍而不能脫穎而出，不是他本身條件有問題。

媒體追問，若沒出線是否是黨內中生代潰敗？姚很堅定地說，「我會出線，放心好了」。

(中時)

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