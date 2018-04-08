NBA》勇士怎麼又輸了？杜蘭特飆41分都沒用

2018年04月08日 10:53 中時電子報 黃及人

迎來本季最後1場主場例行賽的勇士，儘管有了伊戈達拉傷癒歸隊，杜蘭特還飆出41分的高分，仍以120比126不敵作客的鵜鶘，無奈吞下第23敗，也宣告本季無緣搶到60勝，看來少了柯瑞壓陣，衛冕軍勇士的季後賽之路很不好走。

上半場一路落後的勇士，第3節就看杜蘭特、庫克兩人表演，杜蘭特不斷單打安東尼戴維斯得手，庫克則在三分外線開火，帶領勇士打出17比2猛攻，打完前3節，勇士反以92比88超前，杜蘭特光在第3節就獨拿19分之多。

鵜鶘卻在末節靠著隆多穿針引線，重新取得8分領先，但勇士不肯放棄，打到最後1分01秒追到只差2分，可惜杜蘭特最後關頭遭到隆多抄截，摩爾更幫鵜鶘投進中距離，擴大差距到4分，基本上就已確定這場比賽被鵜鶘帶走。

畢竟鵜鶘很需要這場勝利，目前他們46勝34敗、獨居西區第5，卻還沒確定搶到季後賽門票，8日以「一眉哥」安東尼戴維斯34分、12籃板及4火鍋表現最佳，米洛提奇28分，哈勒戴25分，隆多12分、17助攻。

這是勇士主場連續第280場比賽門票售光，卻沒法在地主球迷留下勝利，除了杜蘭特，庫克也有21分，連13場得分上雙，克雷湯普生18分，卓雷蒙格林雖有11分、10籃板及9助攻的準大三元，卻也發生多達7次失誤。

(中時電子報)