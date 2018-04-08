卡管卡到施明德也看不下去 「又要逼我起來革命？」

2018年04月08日 11:30 中時 周毓翔

教育部「卡管」手段越來越激烈，連前民進黨主席施明德都看不下去，施明德昨深夜臉書呼籲讓管中閔上任，願賭服輸，逮到辮子以後還是可以拉他下來，「大學自治叫了那麼多年了，就讓它自主自治吧！難道我們要回到一言堂順我生逆我死的年代嗎？逼我又跟大家一起起來革命嗎？」

施明德昨深夜談及自己撰寫回憶錄，最開始提到台灣徹底一言堂的時代，誰敢反抗殺無赦；突然他話鋒一轉，說時代真的大大不同了，很多新規範正要建立，網路時代花錢或不花錢的網軍比牛毛還多，台灣忘記欣賞美和贊揚別人了，天天找討厭的人的麻煩，「榮譽感、責任心都已進了屠宰場，原則、法律也不一體適用，只要我高興有什麼不可以！」

施明德開始提到「卡管事件」，批評教育部連個台灣大學校長的聘任都搞得烏煙瘴氣，陰謀論滿天飛。連這件聘任事都搞成這樣，教育會搞得好嗎？國家還搞得好嗎？

施明德痛批，大學自主，大學自治叫了那麼多年了，就讓它自主自治吧！難道我們要回到一言堂順我生逆我死的年代嗎？「逼我又跟大家一起起來革命嗎？」

施明德認為，管厲害，所以他當選了，願賭服輸。憑什麼不讓他上任？反對的證據再多，嫌疑犯還只是嫌疑人連被告都還不是，更不是犯人。逮到管校長的辮子依舊可以把他拉下來的。他當了校長一樣可以法辦他的不法！校長沒有豁免權，不必怕他。

施明德還引用樂團「草東沒有派對」的歌曲《情歌》中的歌詞「殺了他，順便殺了我」，他感嘆表示，「那個管爺實在惹人討厭，到處招搖，有種就殺了他吧！像草東沒有派對唱的『殺了它，順便殺了我』！」

(中時)