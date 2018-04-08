陳竹音姊靈堂被砸場 嫌犯疑將姓名留下落跑

2018年04月08日 11:37 中時 張穎齊

陳竹音姊姊陳竹君靈堂遭到不明人士破壞。（翻攝自陳竹音臉書）

陳竹音姊姊陳竹君靈堂遭到不明人士破壞，警方已到現場了解狀況。（翻攝自陳竹音臉書

陳竹音（右）的姊姊陳竹君（左）3月2日離奇死亡後，短短過1個月，靈堂又遭到不明人士破壞。（翻攝自陳竹音臉書）

特技演員陳竹音姊姊陳竹君3月2日被人發現離奇死在基隆市愛三路某大樓頂，且下半身赤裸，死因遭疑不單純。孰料才過1個月，陳竹君的靈堂今（8）上午傳出被砸場，陳竹音在臉書上PO文指出，姊姊的的相片、禮服都被偷走。此外，嫌犯疑似還將自己名字留下隨即落跑，目前警方已鎖定1名年輕女性，並繼續調查。

陳竹音今（8）上午9時許於臉書PO文表示：「有人來靈堂搞亂還把我姐姐的照片拿走了，還偷走貢給姐姐的禮服、假髮、內衣褲、上衣褲子、包包，還有奶奶心愛寶貴的經書，還有同學跟師父們寫的卡片跟簽名本，警方已到場調閱監視器比對車號。

而根據陳竹音PO出的照片顯示，陳竹君的靈堂放置的1個平板上，被人寫下「台灣終生志工媽媽、黑貓大姐大親筆」等語，還疑似將自己的FB姓名留下，對此，警方表示將進一步進行調查。

「我雖然一瞬間心痛憤怒，但我擁有一顆金剛心！」陳竹音說，警方已經鎖定破壞姊姊靈堂的年輕女性，並追查中，鑑識科也已完成鑑識，她表示自己不動如山，並說明沒有什麼可以動搖她，等警察鑑識科蒐證完，她就會幫姊姊把東西歸位。

PO文一出，網友見狀後紛紛留言表示「可惡欸，很欠揍，擾亂靈堂，無法無天，對亡者大不敬不會有好下場！」、「他會有報應的，可惡」、「人在做天在看會有報應的」、「誇張，肯定有心人事，希望快抓到人！」。

(中時)