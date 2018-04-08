李顯龍：貿易戰對任何國家都沒有好處

2018年04月08日 16:38 中時 楊家鑫

博鰲亞洲論壇2018年年會8日登場，將出席論壇的新加坡總理李顯龍接受中共黨媒《人民日報》專訪時表示，如果「一些國家」單邊採取貿易保護主義措施，結果引起反制行動並升級為貿易戰，這將嚴重破壞國際多邊貿易體系，而這個體系在過去幾十年裡是全球許多國家經濟繁榮發展的關鍵。「展開貿易戰對任何國家來說，都沒有好處。」

中共黨媒《人民日報》8日報導指出，去年9月，李顯龍曾對中國進行正式訪問。李顯龍說，兩國雖然在人口、經濟以及地理環境等方面大不相同，但在貿易投資、社會治理、人力資源培育等多個領域都在進行雙贏合作。新加坡將一如既往地支援中國積極參與區域架構和國際體系。

報導稱，談到「一帶一路」倡議，李顯龍表示，許多國家需要更大量、更優質的基礎設施，「一帶一路」不僅能讓它們受益，也與維持開放和包容的區域和目標體系相符。新加坡是最早支持中國「一帶一路」倡議的國家之一，也是這項倡議的堅定支持者。

至於火熱的中美貿易戰，李顯龍表示，全球化和國際貿易協助許多國家取得經濟增長和繁榮。不過，一些國家的政治氛圍正轉向排斥全球化和國際貿易。最近美國對自由貿易的態度卻大幅度轉向，採取了保護國內產業的措施，以縮小龐大的雙邊貿易赤字。這些措施無可避免地將影響美國和中國以及其他國家之間的關係。

李顯龍強調，如果「一些國家」單邊採取貿易保護主義措施，結果引起相關的反制行動並升級為貿易戰，這將嚴重破壞國際多邊貿易體系，而這個體系在過去幾十年裡是全球許多國家經濟繁榮發展的關鍵。「展開貿易戰對任何國家來說，都沒有好處。」

報導稱，談到中國在全球事務中的角色時，李顯龍則表示，中國承諾遵循多邊貿易體系的規則，包括世貿組織的爭端解決機制，這讓中國獲益，其他國家亦然。

(中時)