日媒：大陸總理李克強5月訪日行程大致敲定

2018年04月08日 16:38 中時 楊家鑫

大陸總理李克強預計於5月初出席在東京舉行中日韓三國首腦會談，日本共同社引述消息人士披露，李克強訪日行程已大致敲定，除了在東京出席首腦會談外，還將在《中日和平友好條約》締結40周年的紀念活動上演講。隨後李克強將到訪北海道，計劃出席日中地方代表參加的會議，整趟行程或為3天2夜。

日本共同社8日報導稱，大陸國務院總理李克強將出席以5月9日為協調核心的中日韓三國首腦會談。日本政府將李克強視作重要賓客，計劃以僅次於「國賓」和「公賓」的「正式工作訪問賓客」規格進行接待。現正準備把會見天皇也加入到日程當中。

報導稱，這將是大陸國務院總理自2011年5月溫家寶訪日以來首次訪日。溫家寶當時訪問了東日本大地震災區福島市和宮城縣名取市。

報導引述消息人士披露，李克強計劃9日上午出席中日韓首腦會談，當天下午與首相安倍晉三舉行個別會談。中日首腦會談將就啟動旨在避免東海偶發性衝突的「海空聯絡機制」達成正式協議。安倍預計當晚將設宴款待李克強。

報導稱，以日本經濟團體聯合會為核心的交流促進實行委員會計劃10日舉行和平友好條約締結40周年紀念招待會，將邀請李克強出席。如能實現，李克強就兩國關係改善作何發言或將成為關注焦點。

隨後李克強將前往北海道，預計出席11日在札幌舉行的「日中知事省長論壇」，會議由日本全國知事會等主辦，日本各地知事和作為中國各省二把手的省長等參加。據稱由李克強自己提出的參觀汽車零件工廠的方案也有望實現。

報導稱，由於12日正值2008年在中國發生的四川汶川大地震10周年，李克強計劃11日啟程回國。

(中時)