打瘋了！費城人20安得20分電翻馬林魚

2018年04月08日 11:45 中時電子報 蔡銘仁

單隊單場4轟、2發滿貫炮，平時很難看到，不過不是無法辦到，費城人就做給大家看，他們今(8日)在主場迎戰馬林魚，單場出現4轟，其中法蘭柯(Maikel Franco)和艾德爾(Aaron Altherr)，更各炸1發滿貫炮，全隊20安得20分，終場20比1輕取馬林魚。

此役費城人1上雖先失1分，但1下就大舉進攻，靠法蘭柯的滿貫炮，單局進帳5分反超。隨後費城人不僅沒再落後，還在馬林魚傷口上灑鹽；3下艾德爾送出滿貫炮，該局足足打了一輪9個人次，得到4分，4下再猛打12個人次、海灌8分。打完4局，費城人已經以17比1遙遙領先。

費城人打線爆發，苦主是馬林魚先發彼得斯(Dillon Peters)和首任中繼騰納(Jacob Turner)；2人總計僅投3.2局，就失掉多達17分。馬林魚被打得頭昏眼花，連同先發一共用6名投手上陣，連捕手哈拉戴(Bryan Holaday)也被推上場消化比賽。

馬林魚單場被得20分，是隊史第五遭，以19分差距輸球，則尷尬的寫下隊史最慘紀錄。手握19分領先，費城人先發維拉斯奎(Vince Velasquez)自然投得輕鬆寫意，繳6局失1分好投，摘本季首勝；費城人二連勝馬林魚，戰績3勝4敗暫居國聯東區第四。

(中時電子報)