《翻爆旺美食》終極平價!就是要吃潤餅 錯過保証捶心肝

2018年04月08日 11:54 中時電子報 綜合報導

◎松興潤餅 特大號的飽足感

基隆松興潤餅為基隆老字號潤餅店，和別家潤餅最大的不同是，在這裡可以買到比手掌還大的特大號潤餅，裡面滿滿的餡料，給予客人最豐富的飽足感，另外還有賣意麵、魷魚羹，都是很受歡迎的銅板美食。

◎新莊無名潤餅 廟口夯美食

位於新北市新莊廟街慈佑宮正前方的無名潤餅在地經營28年，年逾6旬的老闆娘陳菊每天親自選材備料，以特製「香酥」、紅燒肉、高麗菜、豆芽菜、花生粉、豆干、菜脯組成的內餡，口感酥脆、味道香甜，除了是許多新莊人從小吃到大的好味道，每逢周末假期慕名而來的饕客也總是大排長龍。

◎中港潤餅銅板價 夜貓族掛保證

位於中港路、復興路交叉口的中港潤餅，開業於1980年，至今已經傳到第二代，雖然是從路邊的小攤起家，而至今仍活絡於中港路上，不僅入夜後人客眾多，且一個潤餅只要銅板價40元，成為當地人「止餓」、宵夜的好選擇。

◎「泰北」泰式春捲 爽脆更帶勁

清明時節吃春捲，台式春捲、越式春捲外，還有這一味：泰式春捲，開業14年位台中北屯區「泰北料理」，其泰式春捲一推出，即引領其他業者派人來做秘密客，米皮裹著高麗菜，夾上生菜、小黃瓜、火腿、蝦仁、蟹肉棒、花生...等餡料，沾上特調酸辣醬汁，酸酸甜甜的醬汁讓春捲更加爽脆可口，那滋味令人銷魂。

◎低熱量的輕食選擇 阿靜の潤餅

台中市第二市場美食種類繁多且遠近馳名，其中，位在市場外左後側「阿靜的潤餅」靠近柳川、中山路及興中街口，由於口感清爽、加上料多實在、還免費供應熱蔬菜湯，受不少饕客擁護，中部不少人想吃潤餅時就會來品嘗。

◎庬居越式春捲 漂洋過海家鄉味

台東市的庬居越南美食館是經營逾20年的老店，店內的越式炸春捲是必點招牌菜。春捲每天以豬後腿肉、芋頭拌炒，捲入越式春捲皮後再以油鍋油炸，酥脆的春捲加上酸甜的沾醬，讓許多饕客愛不釋手。

(中時電子報)