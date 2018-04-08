國道綠油油 下午有北返車潮

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中時

清明連續假期最後一天，多數民眾已提前收心返家，西部國道上午一路順暢，全線幾乎都能保持80公里以上車速，國5雪隧車流較多，但仍能保持60公里以上車速。高公局表示，下午會有最後一波北返車潮，預計國1西螺至埔鹽系統、國5頭城至坪林車多易壅塞。

全台今日放晴，仍有許多民眾把握機會出遊，中部國道可能車多，高公局建議改走替代道路，由舊正駛出後，經中118鄉道（北岸路）西行接台63，可往北至台中地區，或由中投交流道接上國3。

高公局統計，清明節連假前4天，國道發生371件事故，尤其第1天發生157件，較去年清明節連假第1天增加34件，其中上午8時至12時國1楊梅至新竹路段每小時發生1件，在國道趨近飽和流量下，一旦發生事故，路段容量即大幅折減。

4月5日至7日，則分別發生92件、74件及48件事故，與第1天相比大幅減少，因此該3天交通狀況即較第1天穩定許多。

高公局指出，假期前透過歷年交通資料進行大數據分析，實際交通狀況均在掌握之中，但碰到多起事故影響車流，才讓用路人感覺本次連假壅塞情形較以往嚴重。

此外，連假首日國5南下通過雪隧車輛共5萬2531輛車，打破104年元旦5萬1416輛的紀錄，創歷史新高。高公局說，當天國5南向陸續有事故發生，上午並有2件事故佔用2車道，對交通影響可說是雪上加霜。

(中時)

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