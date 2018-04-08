台中義交之夜今晚登場 市長林佳龍將出席感謝

2018年04月08日 12:25 中時 陳世宗

台中市交通義勇警察協會8日晚上在圓滿戶外劇場舉辦「台中市義交之夜」演唱會，知名藝人翁立友等多位歌手與樂團輪番表演，開放義交、眷屬及市民們免費參加，共度春假最後一天的美好夜晚。市長林佳龍也將共襄盛舉，感謝義交們全年無休維持交通秩序，保障每位市民的安全，讓台中更宜居好行。

這次活動由台中市交通義勇警察協會主辦、台中市交通義勇警察大隊協辦。演唱卡司包括曾獲第20屆金曲獎最佳台語男歌手獎的翁立友，以及陳隨意、謝宜君夫妻檔台語歌手；另外，小宋、棻蘭也將與樂團帶來表演。

市府表示，台中晉升第二大城交通工作日漸繁重，林佳龍上任後秉持「警力有限，民力無窮」施政理念，靈活運用義交協勤，並持續增加協勤經費、改善義交各項福利及保險、強化值勤安全保障及制服、警笛、指揮棒、LED新式警示配件等專業配備，盡全力保障義交應有的權益與福利。

此外，為提升工作效率，台中市交通義勇警察大隊員額於104年再擴編500名生力軍，目前的義交已從原有860人增加為1,292人，人數為六都之冠。現在義交每天在交通尖峰時段，於重要路口協勤交通崗達170個、服勤人數超過200人次，讓台中交通滿意度相較以往有明顯進步。

義交協勤交通崗的「協勤工作費」，也在林市長上任後，由每一小時150元調升至200元，不僅是尊重義交的專業，也是給予義交最大的福利保障。

市府也全國首創義交協勤派遣法制化，於105年訂定「交通義勇警察協勤派遣與管理辦法」，有效提升大型活動或臨時性交通維持任務的品質與成效；去年並訂頒「運用民力加強治安情資蒐報執行計畫」，透過核發檢舉獎金及公開表揚，鼓勵義交大隊等7大民力提供犯罪線索，成功協助偵破以色列突擊步槍案等多起重大刑案。

值得一提的是，去年全台815大停電，市府利用義交協勤通報機制，在最快的時間內，調用全體義交最快速度至路口協助交通疏導工作，讓許多民眾相當有感，紛紛讚揚路口辛苦執勤的義交是「台中市街道最美麗的風景」。

「台中市義交之夜」今晚在圓滿戶外劇場舉行，下午5時45分起開放義交及眷屬憑入場券進場，晚上6時50分後開放一般民眾免票、免費入場，歡迎踴躍參加。

(中時)