夫在大陸吸金被關 妻不堪遭逼債離婚獲准

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顏姓男子在大陸涉吸金案，遭判刑5年6月確定，在湖北省監獄服刑，但顏在台灣也涉及多起吸金詐騙案，不少債務人因顏在大陸遭關押，轉向顏妻逼債，顏妻不堪其擾，日前訴請離婚；台北地院審酌顏男涉案在大陸遭關押，致妻子飽受債務人追債之苦，判准2人離婚。

依據台北地檢署資料顯示，顏男涉及多起吸金詐騙案，在大陸及台灣都被追訴，顏2015年因涉嫌「華人智富團隊」吸金案遭北檢起訴，另顏於2014年4月至8月，涉嫌打著英國NCIRR銀行投資為幌子，吸金4000多萬，北檢2016年再查辦。

顏妻主張，顏男因在大陸涉及吸金案，2016年7月被湖北省老河口市人民法院依組織、領導傳銷活動罪判處有期徒刑5年6月，併處罰金人民幣20萬元確定；顏男入監服刑中。

顏妻指出，顏男大陸服刑期間，未曾與她聯絡，導致她生活無所依據，也不時接獲匿名人士到訪或來電，要求她為丈夫清償債務，甚至怒目相向、語帶威脅，讓她終日惶恐不安，夜夜難眠，已無再與顏維繫婚姻關係。

法官傳喚顏男律師，律師證稱，顏男願意離婚。

法官審酌，顏男婚後涉犯重大經濟犯罪，經大陸法院判刑確定，期間未曾與妻子聯絡，以致妻子無人可依，並遭人催討債務，足認2人婚姻已生重大破綻，判准2人離婚。

(中時)

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