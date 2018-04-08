阿爸的７部超跑助陣阿爸的手工餅

2018年04月08日 13:08 中時 吳敏菁

阿爸的超跑助陣，吸引眾人眼光。（吳敏菁攝）

阿爸手工餅從小餅鋪起家，大陸溫州闖出名堂後，回鄉到彰化駐點，老闆娘高明琪感謝爸爸傳授年輪蛋糕的祕方，傳承爸爸好味道，因為糕餅在大陸太有名，讓老老闆謝元峰也一償宿願，收藏7部跑車，5部法拉利、1部藍寶堅尼、1部保時捷，今天開幕酷炫超跑亮相，吸引眾人眼光。

高明琪說，從小爸爸就是被爸爸的小餅鋪守護長大，成家後先生在大陸溫州做生意

，有感大陸人也很喜歡台灣的太陽餅、綠豆糕、年輪蛋糕等精緻的糕餅美味，在溫州開張了新店面，生意超好，在大陸經營成功，又想到好味道，應該讓故鄉人更多欣賞

、品嘗，才又想到回彰化彰化駐點，開張了這家「阿爸手工餅」。

高明琪說，爸爸是老烘培師傅，難忘出嫁時，親手製作美味的年輪蛋糕當謝禮，更突破中國人「傳子不傳女」的舊思維，傳受製作手工年輪蛋糕的祕方，很欣慰能夠傳承阿爸的味道，飄揚海外贏得喜歡和成功，回台灣開這家店，結合小時候的記憶，店的陳設，特別選用環保的瓦楞紙箱桌椅，傳遞溫馨。

高明琪的爸爸謝元峰說，忙碌之餘，有個嗜好就是超愛超跑，開過2、30部超跑，但以前只收藏1部，大陸生意賺錢後，如今收藏了7部，跑車太多了，星期一到星期日，抽籤決定開哪一輛。這次大陣仗秀出愛車，最引人注目的還有全台唯一配有N ovitec Torado套件的藍寶堅尼LP610。

(中時)