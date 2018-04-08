北京冬奧設施現遼金古蹟遺址 奧運村高鐵站遷址

2018年04月08日 16:38 旺報 林永富

即將舉辦2022年北京冬奧會張家口賽區的22項奧運基建工程，5月正式開工建設。當初規畫的奧運村址掘出遼金時代的帝王行宮遺址，奧運村將遷移2公里，原規畫建設的高鐵太子城站亦遷址。當局將會繼續挖掘該項古蹟，未來或將成為獨一無二的冬奧文化展示區。

知情人士表示，新規畫的奧運村向東南方向移動約2公里，施工方已在3月對該區域地質作基本探勘；由於新選定的奧運村地址接近原規畫的高鐵太子城站，若按原設計興建可容納2200人的建築群，就會壓縮高鐵站前的廣場面積，甚至連高鐵站主要建築用地也被佔用，因此太子城站也向東南方向遷約3公里，與太舞滑雪場為鄰。

據瞭解，在奧運村建設前期的探勘工作中，有關部門發現一座遼金時代的城池遺址。河北省文物研究所、張家口市文物考古研究所、崇禮區文廣新局去年5月至7月組成聯合考古隊，對太子城遺址全面測繪、探勘與發掘。經考古確認，該遺址為一座長方形城址，總面積14萬平方公尺。東西南3面有殘存城牆，且存有地下基址，牆體另有護城河。該遺址的布局是全國罕見。

由於遺址的北區位於原規畫的奧運村內，南側遺址也緊臨前期規畫的太子城高鐵站，若兩項工程開建必然會破壞整個遺址。有專家呼籲修改奧運村規畫，並對遺址作整體的發掘保護。有關建議最終得到大陸政府的回應，不但奧運村和高鐵站要遷址，連古蹟也被納入奧運規畫，打造成冬奧一項特殊文化內容向外展示。遺址附近去年已填土並種上花草，預料不再有建設。

此外，連接北京延慶和張家口崇禮2個雪上項目場館的高速公路也在建設中，完工後，北京延慶賽區至崇禮賽區將由現在的4小時縮短至約90分鐘。

(旺報)