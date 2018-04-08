影》變什麼把戲？小熊教頭滿壘換投手代打

2018年04月08日 12:38 中時電子報 蔡銘仁

Jon Lester squeeze bunting set to the Titanic music pic.twitter.com/emI0W9gquo — Cubs Insider (@realcubsinsider) 2018年4月8日

小熊總教練麥登(Joe Maddon)向來不按牌理出牌，他今(8日)率隊與釀酒人交手，又再次做了大膽調度，小熊9上大舉進攻，斬獲4分逆轉比分，面對1出局滿壘大好機會，麥登竟決定推出列斯特(Joe Lester)代打，還下達強迫取分戰術，神奇的是，這調度還真的奏效，讓小熊多得1分。

小熊此役前8局打完，以1比2落後，不過9上面對釀酒人投手巴恩斯(Jacob Barnes)，靠佐伯瑞斯特(Ben Zobrist)和哈普(Ian Happ)2支適時安打，攻得3分反超。隨後釀酒人選擇故意保送布萊嚴(Kris Bryant)擠成滿壘，準備抓下一棒投手史卓普(Pedro Strop)。

小熊自然不想讓釀酒人得逞，決定啟用代打，但拎著棒子走出休息室的，卻是投手列斯特；麥登對列斯特很有信心，「我覺得列斯特打擊很棒，大家都不相信我，但看他打高爾夫，那很讓人驚艷。以技術層面來說，他的揮棒很出色，我認為擺他上場是對的。」

結果列斯特1好1壞時，突然採觸擊短打，把球朝一壘方向點，漂亮執行強迫取分戰術，替小熊把領先擴大到3分。不過，對於教頭的賞識，列斯特自己倒是沒什麼信心，他說，「如果你看過我打擊，總是沒什麼好結果，我只能試著不搞砸，今天來說，他們還是拿到了出局數。」

小熊這波攻勢，其實或多或少跟球運有些關係，因為巴恩斯挨的3安中，只有哈普是紮實的把球打出外野。巴恩斯雖無奈，但也接受結果，「這很讓人挫折，沒人想要失分，但至少我的投球大部分都不錯，不幸的是，他們總能抓到守備空隙，打出幾支內野安打。」

小熊靠9上的4分攻勢，5比2逆轉奪勝，中繼的史卓普投0.2局拿到第2勝，巴恩斯吞首敗，馬洛(Brandon Morrow)本季首次救援成功。達比修有雖先發6局僅被打2安、失1分，另有9次三振，但隊友火力不幫忙，勝投還得再等等。

(中時電子報)